傳年後拆中山陸橋 工務處闢謠

中山陸橋橋齡42年，由於場景懷舊復古，吸引許多電影、MV廠商取景，如今傳出即將拆除。工務處澄清，還沒那麼快，工期尚未定案。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆中山陸橋要拆了？近期網上瘋傳擁有42年歷史的基隆市中山陸橋將在今年農曆年後拆除，這座橋由於場景懷舊復古，吸引許多電影商紛紛到此取景，其中最有名的就是藝人舒淇在《千禧曼波》走過後而聲名大噪，但最近卻傳出即將拆除，讓許多民眾喟嘆不已。對此，市府工務處出面闢謠，表示「沒有那麼快，且工期還未定案。」

「從 10幾歲走到現在，還是要隨著時代的進步走入歷史了」網友紛紛在臉書上嘆說，這座橋早期是基隆最繁華的市集，是許多基隆在地人的共同記憶，但不久後就要從地表上消失，實在遺憾。但也有人認為「這根本是危橋，髒兮兮的，趕快拆！」、「基隆市又不是影城，盡留些又老又舊的危橋做啥用啊！」

「還沒那麼快！」工務處技正簡翊哲澄清，關於中山陸橋要在年後拆純屬傳聞，還要等中山一、二路的第一工區開始施工後，才會動到這座橋。

簡翊哲說，針對中山橋改建，工務處在去年有提出方案，但要等農曆年後2月拆除國光客運舊站，並將忠一路完全打通，有替代道路後，再與當地居民與民代充分溝通，才會開始計畫動工。

中山陸橋於1976年興建，又稱「高砂橋」，橫跨在中山一路與孝四路之間，不僅是連絡基隆火車站前後站、中山區、仁愛區與安樂區的重要通道，也是許多市民必走的橋梁，但卻因為年久失修變成危橋，2013年還發生過坍塌，造成1名女子意外受傷，如今修復後尚且堪用。

(中國時報)

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