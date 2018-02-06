龍潭戶政所 引進Zenbo當花童

2018年02月06日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭區戶政事務所引進智慧機器人Zenbo擔任智能客服，創全台戶政事務所首例，Zenbo還可以擔任新人在結婚登記時的「小小花童」，可以獻上祝福語，還能拍下幸福、甜蜜的一刻，希望成為民眾最佳小幫手。

桃市府民政局長湯蕙禎表示，戶政人員除了為民服務工作，還要貼近民眾需求，並跟著科技腳步發展，因此增設Zenbo機器人，希望服務更多民眾。這台機器人可以回答2000題桃園市民1999話務中心問題、700題市府各局處申辦項目、8000題一般生活問題，還有客製化的龍潭戶政民眾洽公問題。

戶政事務所主任陳彩紅表示，龍潭戶政事務所最常被民眾詢問的問題，其實不是戶政相關問題，反而是最生活化的如廁所在哪裡？取號機在哪裡？或是最近的刻印章店、照相館等等，這些都可以透過Zenbo機器人回應。

此外若申辦結婚登記的新人，還可以到服務台登記「幸福報報花童」服務，Zenbo機器人則會在新人結婚登記時獻上祝福語及拍下幸福甜蜜的畫面，還可以將照片發送到自己的電子信箱。

除了現場詢問Zenbo機器人外，龍潭戶政事務所官網，也將設置智能客服的文字諮詢服務，讓民眾在家裡也可以詢問問題，若機器人無法回答，還可以轉接真人客服。陳彩紅又說，未來會利用機器人的智慧學習、雲端連結、記憶搜尋等功能，強化智能客服的服務能力。

(中國時報)