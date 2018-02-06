2018年02月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

參加0206重建進度說明會的受災戶劉怡辰形容，每次參加會議就是撕裂記憶的傷痕。（程炳璋翻攝）

2年前小年夜凌晨3點47分強震，永康維冠金龍大樓倒塌，115人死亡，0206地震撕裂無數個家庭，2年過去，災戶戮力走出傷痛開啟新頁，「失去至親的痛，是一輩子都不可能忘記的，但一切都回不去了，活下來的人要更堅強！」

地震中失去獨子的林清貴、施秀鑾夫婦，至今沒能真正走出陰鬱幽谷，施秀鑾說，「該哭的時候還是會哭，哭不代表不堅強。」去年6月選在兒子生日這天開了「恆志的店」圓夢。

「想到什麼還是會傳Line、臉書私訊給兒子，當作恆志還在身邊」，林清貴說，咖啡店意外撫平很多跟他一樣經歷喪子之痛的人，曾有難以釋懷兒子逝去、萌念輕生的爸爸來到咖啡店，「對方想知道我怎麼走出來？我只跟他說，『我也走不出來』。」兩人靠著手機關心、打氣，在絕望中覓得曙光。

李宗典一家8口只有他在受困55小時後獲救，女友、母親、兄嫂及姪女和胞弟7人全罹難，保住一命的他，左腿截肢，震後8個月重返職場，他說，雖然只有一條腿，但他常去餵動物、照顧花草，「其他人看到我只剩一隻腿還能做這麼多事，多少也能獲得感召吧！」

洪家益是這場地震受傷最嚴重的人，受困12小時獲救送醫，一度心跳停止，後又經醫師評估須從大腿根部截肢，保住性命，經歷20次以上手術治療，住院長達9個月才出院，去年11月購入新房，逐步重建家園。

儘管只能靠滑板、輪椅代步，但他跟妻子、小孩都珍惜彼此在一起的每一個片刻，「不要辜負上天把我留下來，心理站起來，比雙腳站起來更重要！」未來，他也將透過演講分享自己的故事、砥礪更多人。

0206那夜，劉怡辰一夕間面臨丈夫、襁褓中的女兒跟2子從人生消逝，她說，一想到他們還是難忍悲痛，她現在也代表部分維冠受災戶爭取國賠，希望115條人命不會白白殞落。

(中國時報)