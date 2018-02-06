關渡自然公園 轉好運送好禮

關渡自然公園新春活動，帶領大家認識翠鳥（魚狗）。

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中國時報
／台北報導
關渡自然公園邀請親子來製作魚狗燈籠。（北市動保處提供）

關渡自然公園為迎接2018狗年，從除夕前3日至初三休園（2月12日至18日），初四起恢復正常營業，並於2月19、20、24、25這4日舉辦「狗年好運幸福 旺旺來福報新年」新春活動，透過好運大轉盤遊戲、親子DIY，及網美拍照打卡熱點，引領民眾認識溼地及翠鳥等生物。

關渡自然公園規畫狗年新春活動，特別推出「食來魚轉有狗厲害─好運大轉盤」遊戲，關主將帶領大家認識翠鳥，也就是俗稱的「魚狗」特性，再進行好運轉盤夾取好康紅包遊戲，參與者有機會獲得商品超值折價券或精美禮品。

家庭出遊則可參加「親子DIY」帶大家透過手撕彩色棉紙做出新春窗貼或運用回收寶特瓶與蠟燭做出獨特的魚狗燈籠。另外公開「關渡自然公園十大拍照美景」，將照片上傳至IG或FB，並標記「關渡自然公園」，活動期間每日前20名可兌換精美禮物。

關渡自然公園禮品部也推出限量超值福袋、超夯扭蛋機與明信片代寄服務。而受歡迎的周末現場活動也將照常舉行，包含自然中心駐站解說、賞鳥駐站解說、主題導覽─觀植物、心溼地導覽、小水鴨說故事和關渡賞鳥趣。

農曆春節期間，關渡自然公園19日起恢復正常營業，開園時間為上午9時至下午5時30分。關渡宮周邊交通將自2月15日起至2月20日、2月24日及25日，於特定時段實施交通管制。更多活動與交通管制細節歡迎至關渡自然公園網站（http://www.gd-park.org.tw）查詢。

(中國時報)

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