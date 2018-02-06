蘇花落石險砸車「好險有拜拜」

2018年02月06日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

有夠驚險！花蓮4日晚間地震不斷，一整夜連50震，主震最大規模5.8，造成蘇花公路沿線發生落石坍方，當時正好有一輛轎車行經和中隧道，驚險直擊巨石從前方滾落，駕駛急踩煞車，命大逃過一劫，直呼「還好平常有燒香拜拜」，行車紀錄器錄下生死一瞬間的影片，也在網路上瘋傳。

行車紀錄器拍下開著行車紀錄器的駕駛，前晚行經蘇花時緊跟在一台白色轎車後方，即將進入163.9公里處和中隧道南口時，左前方山壁突然有數塊巨石傾瀉而下，伴隨著許多碎石塊和巨大煙塵，所幸並未砸中前方車輛，後方車主也連忙急踩煞車，退出落石區。

幸運逃過車主5日將行車紀錄器拍到的驚險一瞬間上傳網路，有民眾發現，落石滾下時車主手機中的中央氣象局「災防警訊息服務」警鈴才正好大作，讓車主相當無言，大嘆「還好平常有燒香拜拜」，網友看過後也直呼「真的是生死一瞬間」。

「恐怖道路！」經常駕駛蘇花的民眾王景垣指出，每次地震、風災過後，造成山壁土石鬆軟，行駛蘇花公路就像擲骰子，完全都要看運氣，還好該名路過駕駛人完好無傷，算是不幸中大幸；至於南澳工務段則在落石發生後2小時後已將道路處理清除完畢。

公路總局指出，花蓮主要對外交通路線蘇花公路及中橫公路，受地震影響出現零星落石災情，昨日派遣機具清除落石路面，皆未影響正常通行，由於合歡山雪線已下修至路海拔1644公尺的新白楊，提醒上山民眾加掛雪鏈並注意山壁落石。

(中國時報)