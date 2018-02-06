等16年 大城變電所終來電

大城變電所5日啟用，苦等16年終於「來電」。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

終於來電！台電公司為解決大城鄉電力短缺問題，2002年就規畫興建變電所，因地方抗爭電源線路工程延宕多年，才又推進直到最近竣工；副縣長陳善報、鄉長蔡鴻喜、立委洪宗熠與台電副總經理籃宏偉5日主持啟用典禮，各界期許這「晚來電」可以快快帶動地方繁榮。

大城鄉位風頭水尾的西南角，用電長期由二林及芳苑變電所遠距輸送供電不穩，且有缺電困擾民眾生活不便，影響廠商投資設廠的意願。

陳善報說，為解決供電窘境，台電早在16年前就著手規劃大城變電所與「彰林─大城」電源線路。

大城變電所工程主體與全長約20公里的配電線路，2011年就完工，但線路埋設經過的大城鄉西平路約200公尺路段是市區，居民擔心有電磁場隱憂，路面開挖民宅結構恐受波及群起陳情並抗議，工程就此延宕。

兩年前連續颱風過境，大城地區停電好幾天，民眾感受缺電的不便，縣府、公所與台電不斷溝通降低疑慮，最後終與多數住戶取得共識，讓最後1哩路工程恢復進行。

台電輸供電事業部副總經理籃宏偉表示，大城變電所除可以提升彰化地區供電品質及穩定性，更可提供離岸風電第1期及太陽光電的綠能併網，不僅帶動綠能產業開發，同時配合國家能源政策，將彰化打造成為「風光大縣」。

鄉長蔡鴻喜表示，大城變電所完成，之前用電尖峰、颱風來襲、鹽塵害期間經常多日停電，都不會再出現。

(中國時報)

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