北上遇地震 思樂冰女孩喊好怕

2018年02月06日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

兩年前在維冠金龍大樓內受困61小時獲救的思樂冰女孩林素琴，最近放寒假到台北，4日晚間正逢花蓮地震，她嚇得連夜打電話給住在台南的母親陳歆如，陳歆如因工作忙未接到電話，昨天打電話給女兒，女兒第一句話就是「媽媽我很怕」，她不斷安慰女兒「別怕！」

思樂冰女孩林素琴在維冠金龍大樓受困61小時幸運獲救，第一時間脫困時，向救難隊員表示想喝思樂冰，逃離死神的童言童語被報導後，令人感傷揪心，「思樂冰女孩」的笑容也鼓舞許多在0206震災的受災戶與搜救人員。

林素琴媽媽陳歆如本名陳玉娥，是嫁到台灣的越南籍新住民，在歷經地震後改名，並與女兒、妹妹陳美日3人離開永康區，一起搬到南區一棟國宅內居住。2年來地震噩夢揮之不去，母女倆因買不起透天厝，仍住在大樓內，母女每晚抱著睡覺，偶爾仍作起地震噩夢，一直有「不如回越南」的打算。

兩年來台灣人熱情幫助，加上因為經濟問題，陳歆如仍選擇暫時留在台灣，她在餐廳工作，妹妹陳美日則在保全公司上班，姐妹倆想多存點錢，再回越南。

10歲的林素琴已是小四生，最近開始放寒假，這周隨著媽媽的朋友到台北玩，4日晚間正好遇上花蓮地震，台北震度不小，對地震很敏感的她立刻打電話給母親，陳歆如因工作忙碌未接到電話，昨天才回電給女兒。

林素琴向媽媽表示「我很怕」，陳歆如感到不捨，不停安撫女兒情緒。她表示雖然因經濟狀況暫留台灣，但未來仍希望回越南生活。

(中國時報)