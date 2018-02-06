亞洲首艘綠能渡輪 往返旗鼓

2018年02月06日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

往返旗津、鼓山渡輪航線，每年輸運人數高達800萬人次，但渡輪柴油引擎耗能，運轉也易有噪音、廢氣等問題，高市輪船公司打造亞洲首艘全新電力渡輪「旗福一號」5日下水啟用；市長陳菊說，和以往相比每年可以減少約6萬5千公升柴油使用量及17萬公斤碳排放量，能有效改善空氣品質。

目前共有6艘渡輪往返旗津、鼓山的旗鼓航線，其中5艘為柴油引擎，另1艘是原本為柴油引擎、1年前響應綠能環保改為電力推進的「快樂輪」；如今，高市輪船公司又全新打造電力渡輪「旗福一號」扮演高雄港的觀光大使，船身微笑的高雄熊代表迎客的熱情。

「旗福一號」下水典禮在旗津輪渡站舉行，環保署長李應元、市長陳菊擲瓶象徵該渡輪加入高雄綠能運具行列，也共同見證「高雄熊水、旗福熊GREEN」啟用儀式；而後續「旗福二號」也即將開始船體建造作業，預計今年底可投入營運。

交通局長陳勁甫指出，「旗福一號」船名取「祈福」同音，有為民祈求神明降福及行船平安的涵義，全船總長25.2公尺，可承載150名乘客、機車46輛，造價5500萬元；該艘電力渡輪由靖海造船廠興建，採用德國BAUMUELLER原廠機電設備，擁有80顆電池，最高速度9節，平均巡航速度6節，可連續行駛4小時。

(中國時報)