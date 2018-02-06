柯訪難民學校 嘆台灣人不知福

2018年02月06日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲出訪土耳其，前往台灣NGO協助成立的敘利亞難民義診中心和學校，並發放獎學金給學子。他感嘆說，看到難民的情況，台灣其實是身在福中不知福；他也勉勵當地學生，山不轉路轉、路轉不轉人轉、人不轉心轉，希望大家保持正面態度面對人生，認真過每一天。

談到敘利亞難民議題，柯文哲表示，戰爭都是沒必要的損傷，只有少數軍火商獲利，卻要全世界為戰爭的後遺症付出，實在沒有必要，而現在土耳其約有300萬名敘利亞難民，當然是很大的問題。

實地走訪收容難民的學校與義診中心，會不會覺得活在台灣很幸福？柯坦言，台灣是身在福中不知福，尤其到義診中心一看，令人感觸特別深，很多斷手斷腳的傷者，穿戴義肢時間一久，難免會有磨損，但因為經濟狀況差，沒辦法換義肢，導致不少人因為斷肢與一直不相容，出現磨損性潰瘍。

不過，柯文哲仍勉勵敘利亞難民學校的學生，認真過每一天，如果可以的話，試著快樂過每一天，他還提到中文的一句話「山不轉路轉、路轉不轉人轉、人不轉心轉」，期許大家能以正面態度面對人生，人生的一切都是可以解決的。

參訪結束後，媒體也詢問柯文哲，台灣NGO對國外的協助，是否也是台灣在世界發聲的辦法；此外，作為台灣首個參訪土耳其的縣市首長，是否是政治上一大進步？柯回應，台灣要對世界有貢獻有很多方法，當然包括慈善事業，這也是讓台灣在世界上多了一個保護層；至於參訪，「不用想太多，就是客隨主便。」

(中國時報)