鐵人夢語－趁勢改變，讓學習高飛

2018年02月06日 04:10 中國時報 李萬吉

大學學測剛結束，今年除了考試制度有些改變，首度將國文科的作文抽離單獨測驗，考生必須在80分鐘內理解複雜的題意，並完成「知性」與「感性」的文章各一篇。這不僅對多數學生來說是一項困難的挑戰，恐怕連國文老師也未必能從容應對。

此外，今年的出題方式的改變更是引發討論，排除自然科太過偏難的問題外，今年各科考題都呼應新課綱的精神，明顯強調跨領域的知識統整能力，題型更靈活和複雜，例如國文考題融入了自然科學、社會科學甚至藝術人文的文本和應用，不再只是純文學的認知。考生想要獲得高分，必須更廣泛閱讀，更重視理解與分析能力，不能僅靠僵化記憶和反覆練習。

對於這樣的考題變化，有人說這次大考中心玩真的了，想要突破過去教改總被升學考試壓制的窘境，反過來利用考試領導教學的現象，讓大考考題來帶動新課綱的實踐。這雖然有點無奈，但若真能達到效果，讓願意改變的老師受到更多支持，讓不知如何改變的老師有依循方向，倒也是教育改革的一條活路。

較令人擔心的是，補教界對改變趨勢的反應總是比學校快。有人就質疑部分國文老師根本就不教學生寫作，這種作文考法恐怕會逼更多學生向補習班報到，只為了練就更有效率的作文得分方式。或者過去只針對不擅長的學科補習，將來得每個學科都一起補才行了！

改變往往沒有絕對的好壞，會如何發展？取決於用什麼心態去面對，用多強的企圖來堅持。看起來大考中心已經帶出了改變的風向，就看學校老師是否願意轉個身，換個方法，以便擊出順風球，讓學生的學習趁勢而飛，而不是逆風而墜。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)