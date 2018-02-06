基隆C級長照據點 擬再增22個

2018年02月06日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

台灣社會已邁向高齡化，基隆市老年人口更是愈來愈多，基隆市政府為了配合中央推出的長照2.0政策，開始擴大增加長照站，基隆市長林右昌5日前往中正區平寮社區發展協會與信義區東信社區發展協會，參加2場「C級巷弄長照站開幕儀式」，並宣布要再增加至22個據點，讓長輩可以安心生活。

社會處老人福利科統計，去年已設1個A級長照社區整合型服務中心，1個B級複合型服務中心，2個C級巷弄長照站。5日新增2個C級長照站，預計3月再增2個C級開幕，今年目標要到22個C級據點，A、B都要擴增。

林右昌表示，5日成立第3處東信C級巷弄長照站、第4處平寮C級巷弄長照站，目前全市4個C級據點裡，中正區就佔了3個，對於中正區的長輩可說是很大的福音，市府今年目標是再達到22個據點建置。

林右昌指出，由於當地里長與社區理事長平日用心經營據點，因此找到可升級為長照2.0的據點，長照2.0增加的服務項目很多，C級據點就像是巷弄「柑仔店」，只要走到巷口就可獲服務，可造福社區以及周邊的居民。

社會處長吳挺鋒表示，衛福部今年開始，調整C級據點設置規定，開放補助有能量社區關懷據點參與外，服務對象由原本衰弱老人、輕度失能老人，放寬至所有社區長者，皆能到C級據點進行活動。服務內容包含，社會參與、健康促進、共餐服務及預防延緩失能服務。

吳挺鋒說，此次C級巷弄站也一同升級為「C＋服務據點」，即新增臨時托顧服務，平時提供場地讓長輩，若家屬臨時有事長輩需人照顧，可將長輩帶往社區附近的「C+據點」揭受臨托照顧，讓家屬能彈性地運用時間。

(中國時報)