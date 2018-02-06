嘉藝悸動賞燈海 1558玩很大

2018年02月06日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

「嘉藝悸動」燈區目前已略見雛形，晚上點燈後視覺效果夢幻。（嘉義縣政府提供）

睽違11年，嘉義縣將舉辦國家級台灣燈會，5日縣府不僅舉行「嘉藝悸動」燈區宣傳記者會，下午又加碼宣布好康，指嘉縣不只結合鄰近縣市推出多條遊程，也整合雲嘉南65家旅宿、伴手禮及餐廳業者，在燈會期間推出各種優惠方案，平日房價下殺到最低4折，讓賞燈遊客一次打包嘉縣的吃喝玩樂，還省很大！

位於縣政府前廣場的「嘉藝悸動」燈區，面積約6.3公頃，在文化觀光局策畫下，把嘉義在地特色、歷史、文化、產業結合裝置藝術呈現出來，包含大型地景藝術《雙梅走春》、光環境營造的《光暈森林》、國際級藝術家設計的互動燈飾《同憶共鳴》，以及融入嘉義人文風情，活用在地媒材創作的《流動光景》，都以活潑多彩的實景呈現。

縣長張花冠指出，「嘉藝悸動燈區」將在地的人文風景轉化為創作內涵，活用在地媒材創造出新穎的雕塑裝置藝術，非常吸睛，雖然燈會經費侷限，但嘉縣把創意、藝術等軟實力建構在燈會上，一定讓民眾很難忘。

文觀局也趁勢力推出「1558旅遊行程」，其中除嘉縣自推的15條1至3日遊程外，還有雲林、嘉市及台南共同舉辦的5條遊程，再加上結合中台灣苗栗、台中、彰化等縣市規畫的8條遊程，讓遊客自挑路線進行大冒險，玩到欲罷不能。

副縣長吳芳銘指出，嘉縣為增加鄰近地區觀光產業經濟效益，把握燈會龐大商機，已邀請雲嘉南地區業者一起共襄盛舉，計有37家旅宿業、12家伴手禮與15家餐廳響應，幾乎每家業者都針對燈會推出特別專案，民眾要撿好康得把握機會。

(中國時報)