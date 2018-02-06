左營人氣牛肉麵店火警 老闆命危

2018年02月06日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

曾被網友票選台灣「10大網路人氣牛肉麵」第6名的高雄市左營「香園牛肉麵」店，5日清晨5點多發生火警，消防局據報前往搶救，火勢很快在10分鐘之內撲滅，救出73歲創店董姓老闆，他當時還意識清楚，但送醫不久即陷入昏迷，全身有35％2至3度灼燒，目前在國軍高雄總醫院左營分院燒燙傷中心插管救治中，有生命危險。

香園牛肉麵位於軍校路、左營國小旁，1972年由海軍退役的董姓老翁和老婆一起創店，它的小菜種類非常多，又有免費讓客人添加無限的酸菜和辣炒蘿蔔乾，且麵量多、湯頭好，早期主要客戶是海軍阿兵哥，開店以來，非常受歡迎，經常大排長龍，曾被網友票選台灣「10大網路人氣牛肉麵」之一，可見它的超人氣。

香園牛肉麵店現在交棒由兒子經營，不過，董翁每天清晨仍會到店裡備料，鄰居說，牛肉麵生意很好，也請了多位員工，老闆一家另購屋居住，老老闆應是一大早到店裡準備食材，想不到會發生這種事？希望他平安沒事。

除了左營店，「香園牛肉麵」另在三民區開分店，由董的女兒和女婿經營。

火警是2樓透天厝頂樓加蓋鐵皮屋，起火點在1樓後面廚房，火勢很快在10分鐘內撲滅，消防人員在清理火場時，發現73歲的董翁倒臥在廚房角落，緊急送醫，警消發現起火點在後面廚房，研判是煮東西不慎引發火災，起火原因尚待鑑識人員調查。

(中國時報)