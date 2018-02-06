工研院智慧烤箱 身障一鍵搞定

2018年02月06日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

工業技術研究院在2011年，發現較多身心障礙者願意挑戰烘焙工作，繼而研發出大型智慧烤箱捐贈給社福團體，並推出第3代智慧型烤箱，讓身心障礙者「一鍵搞定」，烘烤出專業級的糕點

為幫助弱勢團體提升自給自足的能力，工研院研發操作簡便的智慧烤箱，捐贈給台中福氣烘焙坊、台中伊甸潭子烘焙庇護工場、彰化肯納秀水作業所等。

研發智慧烤箱的團隊技術長丁純乾指出，有別於一般家用烤箱，智慧型烤箱是屬於大型、可量產的規模，使用耐高溫的工業電腦，內鍵數十種麵包、蛋糕、餅乾等西點類食譜，只要將揉製好麵糰放入，不必特別調溫度與時間，即可烘烤出成品。

「也有客製化食譜！」丁純乾表示，食譜種類也可以逐一擴充，目前推出第1代至今已有6年時間，從社福團體的反饋中逐一調整，目前第3代智慧烤箱1台成本約達40萬，並未量化對外販售，而是捐贈給需要的社福團體。

另外，工研院也輔導慢飛兒庇護工場改善咖啡產品生產線，從作業分析、擬定改善規格、制定SOP流程等，提升產品品質與衛生，現已建立好口碑，銷售量與日俱增。工研院新年禮盒集合這些優質商品，希望消費者在品嘗美食同時，進一步認識與支持這些身心障礙福利團體。

(中國時報)