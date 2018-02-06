海線直達市中心 310上路

2018年02月06日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

從海線到市中心更方便！交通局繼推出10條公車路線，5日再添310路「台中港旅客服務中心-台中火車站」公車路線，滿足海線地區民眾快速、直達的大量乘車需求，遊客要到獲國外網站評價為一生必遊一次的絕美景點「高美濕地」，一路直達通樂！

交通局長王義川說，310路「台中港旅客服務中心-台中火車站」路線，使用14輛雙節公車行駛，加上已上路309路18輛雙節公車，及前市府時期32輛BRT雙節公車全數上路營運，未來將配合郵輪船期延伸至30號碼頭載客，方便國內民眾及國際觀光旅客往返台中港及市區。

交通局啟動公車路網改革，3年以來陸續規畫309、310、616、617、655、658、659、668、677、688及699路等公車路線，海線地區增加11條路線，海線民眾可一車往返市區，無需中途轉乘節省搭車時間。

310路「台中港聯外接駁公車」，從台中港旅客服務中心出發，行經梧棲區大智路、民和路及台灣大道優化公車專用道至台中火車站；停靠站點少，使用雙節公車行駛，提供台中港聯外接駁服務及提升專用道運能。

另一功能縫補海線地區無公車行駛或班次較少區域，提供梧棲區包括大庄里、褔德里、南簡里、頂寮里、下寮里等地民眾直達往返市區，提升公車便利性。

(中國時報)