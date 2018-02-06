影響部落格－祈祝平安共榮年

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中國時報
蘇慧貞

0206前夕，一樣難忘的低溫，不尋常地籠罩府城...而隔海傳送的是，日本紅十字會捐助本校附設醫院先進行動醫院設備，未來，成大醫院不只能夠持續堅定守護南台灣醫護需求，更有能力成為台灣援助國際災難的重要基地，我親身見證人道精神的傳輸不受語言、文化、政治差異所隔闔，它發揮的力量，才真正是無遠弗屆、淵遠綿長！

寫作的此刻，全台多處同時有數起有感地震，2016年凌晨3:57分的那個記憶歷歷在目！第一時間，成大醫院的醫療團隊立即自動報到、站上第一線、進駐災區、架起醫護站，全力搶救傷患。

同時，本校各系所師生亦本著學術專業全方位動員，針對房屋結構安全、災民安置問題等著手參與救災工作。

例如，重災區中16層樓高的維冠大樓，整面坍塌後，災難現場變得極為複雜，救災不易。成功大學「測量與空間資訊學系數碼城市實驗室」，將維冠大樓災區現場製作成3D立體圖像，大樓整體狀況可以透過360度旋轉、放大，讓搜救隊員更有空間概念，能夠更快速精準定位災民位置，使得黃金救援時間裡的救災更有效率，也能協助與災民溝通。

勇敢走過復健歷程的宗典先生，靈活地移動義肢告訴我，謝謝溫暖的成大。我也謝謝台南。是這個城市滋養了這所大學的成長，而今天，作為一培育跨領域人才的優質國立大學，我們也希望對城市更美好的未來有更關鍵的影響，在互相感恩中，讓我們共同祈祝一個平安、共榮的好年！

(中國時報)

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