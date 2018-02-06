鄉親安啦－走春來屏東 日逛熱博夜賞綵燈

2018年02月06日 04:10 中國時報 潘孟安

農曆新年即將到來，走春一定要來屏東，全球唯一的Hello Kitty彩稻就在2018屏東熱博，今年我們和三麗鷗公司合作，推出屏東限量版的Hello Kitty圖案，結合園區嚴選14大農、漁、牧、休閒觀光主題，處處看得到屏東農民的創意巧思，展現屏東世界級的農業實力。

入夜後，屏東綵燈節接棒點亮萬年溪，今年結合千禧公園，從勝利東路到民生路段近2公里長的燈區，水中、陸上20組綵燈絕對值得一逛再逛，這次更有多組互動式燈飾與聲光效果，讓萬年溪畔每個夜晚都炫麗動人，2月18日大年初三晚上7點，我們將在千禧公園內舉辦新春晚會，陪大家歡慶新年。

屏東公園內的北歐風燈飾和勝利新村地景藝術節，點燈也會持續到3月4號，讓屏東越夜越美麗。

走出市區，霧台櫻花正持續綻放，最壯觀的櫻花王則預計在春節前後滿開，賞櫻不必出國，在屏東就能上山來場部落賞櫻之旅。臨海的屏南鄉鎮與恆春半島，也是生態旅遊的好去處，聽浪淘拍打岸邊的聲音，利用春節好好抒壓一下。

春節吃好料後要運動，就來縣府建立的各自行車道系統，從水門沿里港、九如到河濱公園的高屏溪水岸藍帶、鐵路高架化後屏東到潮州的單車鐵道、沿山公路綠廊，加上原有的單車國道、環島或是大鵬灣環灣路網等，單車的漫遊絕對可以消耗熱量同時飽覽沿途美景。

新春要走春，屏東幫大家做足準備，3月4日前，白天逛熱博，晚上賞綵燈。

(中國時報)