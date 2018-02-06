洛陽停車場 智慧尋車超便民

北市停管處2年前推動智慧尋車服務，加上最新上線的「洛陽立體停車場」，已有8處建置完畢，民眾可透過燈號顯示，快速找到剩餘空位，離開時忘記愛車停在哪，還能透過智慧尋車查詢機找到正確位置，平均每輛車可省5分鐘。（北市停管處提供）

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中國時報
／台北報導

台北市有不少大型公有停車場動輒數百個停車格，民眾常穿梭其中尋覓不到車位。北市停管處2年前推動智慧尋車服務，加上最新上線的「洛陽立體停車場」，已有8處建置完畢，民眾可透過燈號顯示，快速找到剩餘空位，離開時忘記愛車停在哪，還能透過智慧尋車查詢機找到正確位置，平均每輛車可省5分鐘。

北市現有19處停車場建置「在席偵測服務」，民眾開車進場後，可透過車道入口的顯示器得知剩餘空位數量，每個車格前還有紅綠燈號，有助於引導車輛迅速找到車位，不僅減少繞行時間，還兼具環保功能。

其中更有8處具備「智慧尋車查詢機」，包括府前、松壽、林森公園、景華公園、民權公園、洛陽立體停車場等，停車格位超過500格，尋車服務需求大；另外文昌國小、民生社區停車場規模雖較小，委外廠商也主動規畫建置。

停管處機電科長柳茂發說明，智慧尋車服務是透過車牌辨識進行，每2個格位放置一台攝影機，擷取車牌號碼傳入系統，民眾若忘記車輛停在哪，可在查詢機輸入車號或感應悠遊卡、停車票卡，得知正確的停放位置。

停管處統計，在席偵測服務上線後，找車位平均可省2.34分鐘，透過智慧尋車查詢機，尋車可省2.45分鐘，成效不錯。經費部分，以洛陽立體停車場為例，1676格位建置成本約851萬，平均每格花費5070元，比起2年前每格成本6490元，系統技術逐漸純熟，成本跟著下降。

柳茂發說，今年目標鎖定5處，包括八德立體停車場、中崙高中、僑安、石牌國小和社子國小停車場，都會建置智慧尋車查詢機；早期用紅外線感應在席偵測的停車場，明後年設備更新時，也會考慮改為車牌辨識，加入查詢機服務。

(中國時報)

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