搶攻國際旅客 機捷套票上網賣

友善列印
中國時報
／桃園機場報導

桃園大眾捷運公司為了開拓多元旅遊市場及發展觀光，繼北捷聯票、南海電鐵紀念票後，與線上旅遊易飛網合作，代理25萬張桃捷境外票券，搭配1日遊券等優惠套裝行程，希望提振國內觀光旅遊市場。

5日由桃園市長鄭文燦、桃園大眾捷運公司董事長劉坤億、易飛網董事長周育蔚共同參加「易飛沖天樂桃桃」啟動儀式。鄭文燦致詞時表示，桃園機場捷運通車將屆滿1年，目前已經載運了超過1900萬人次旅客，預計春節期間就可以突破2000萬人次。

劉坤億說，這次與易飛網合作，由易飛網代理機場捷運25萬張境外票券，搭配多元化的旅遊組合，最優惠的組合售價不到新台幣1000元，相信可以吸引準備來台旅遊的外國觀光客。

易飛網推出的桃園機場捷運旅遊套票共有二種優惠組合，分別為「桃捷票加1日遊券」，以及「桃捷票加悠遊卡」。基本上都有配置桃園機場捷運單程或雙程車票，1日遊券除了有故宮、國父紀念館等國外觀光客必去的景點外、還有九份、平溪、野柳等深度文化觀光熱點，搭配悠遊卡則可以更彈性運用，易飛網將透過亞洲主要電商平台對境外旅客販售。

桃捷公司並與易飛網在桃園機場捷運A12第1航廈站、A13第2航廈站入口設置「旅遊服務站」，外籍旅客抵台前先至平台下訂，入境後到機場捷運專用櫃台取票，藉著桃園捷運公司與易飛網的合作，串聯國際各大通路，讓來台旅客享受桃捷的快速便利，輕鬆展開台灣遊的行程。

(中國時報)

屏縣便民 行駛公車式小黃 地方掃描－陳炯旭接任刑警大隊長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。