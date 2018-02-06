司法官要接地氣、不生氣

2018年02月06日 04:10 中國時報 邱師儀

許多學法的人常常把「法治」掛在嘴邊，卻忘了法律是為人民服務，而非人民為法律服務，法律要彰顯的是世間公平正義，而不是將活生生的人硬塞到法律的生硬邏輯裡，然後在輿情無法理解或者諒解的時候，就高舉法治專業大旗，甚至在面對外界壓力時就以「民粹」反諷。同時我們也常聽到司法官說：「我們也只是依法行政，縱有惡法，那麼修法也是立法院的事。」

但他們常常忘記司法體系中有兩個地方再怎麼否認其實還是政治的結果，第一個是心證，第二個則是司法官不可能有全然真空的政治傾向。拉高一點到憲法層級來談，這也就是為什麼法律學者談憲法時談的是法條與釋字，政治學者不僅看白紙黑字，更看運作的過程，因此政治學者看的是憲政。

而台灣民眾對於司法體系的信任感總無法提升的癥結點就在這裡，司法官常自認在其專業、在法的內在邏輯是如何的無懈可擊，縱然司法官有心證，也在法律的城堡裡被保護得很好，久而久之偵審案件接不了地氣就會產生恐龍法官、奶嘴檢察官。然而藍、綠政治人物剛好相反，從阿扁被押以來到馬總統的官司，他們常認為檢察官與法官淪為政治打手，執政的都說不會干預司法，也相信司法獨立，但在野之後動輒高喊司法迫害。

但其實真相是這些政治人物只有民、刑事案件牽連己身時，才會想到司法不公或者不接地氣的問題，然而小老百姓對於司法的怨懟與無力感，與政治菁英對於司法的不滿還是大不相同的。平心而論，司法官與藍綠政客都不接地氣，最可憐的還是沒錢、沒勢、沒知識的小老百姓，越弱勢者在司法系統下越容易被犧牲。

因此，當監委陳師孟在立法院公然恐嚇司法機關，談到上任後會專辦政治案件，專打用司法追殺綠營、縱放藍營的法官；畫面一轉再看看彰化地院一名女檢察官針對妨害性自主案件嗆聲法官「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚」而當庭被法官要求道歉，但女檢拒絕，法官一度要法警逮捕檢察官，就可知道我們所談的司法改革，其實是在兩個不同層次都需要努力的事情，院檢大鬥法只是讓小老百姓越看越害怕。

法官不是神，檢察官也不是包青天，司法獨立不是拿來孳生司法獨裁的培養皿。這個關鍵很重要，因為唯有接地氣與不生氣的司法官，才不會連自己都怒火中燒，讓意氣用事的雙眼誤判了情勢。

5日，陳長文律師成立「反妨害司法公投聯盟」擔任召集人，由羅智強擔任執行長，準備在2018年推公投，連馬總統也都挺身支持。然而，這項公投檢討的還不應只是陳師孟這種眼裡只有藍綠地盤意識的政客，陳師孟看不見小老百姓面對司法體制曠日廢時的無力與無奈，常常偵審結果也令人傻眼。「反妨害司法公投聯盟」如果只是防止法官與檢察官都變成陳師孟們，則這個公投的道德高度還可以再更高一些，那就是把司法還給庶民，讓司法官的心證禁得起全民考驗。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)