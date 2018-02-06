祭刑法 讓陳師孟們知道怕

2018年02月06日 04:10 中國時報 吳威志

知名大律師陳長文決定成立「反妨害司法公投聯盟」擔任召集人，推動公投併入年底縣市長選舉。在陳長文力邀下，前總統馬英九也允諾領銜。該聯盟將訴求公投制定「妨害司法公正罪」，並將邀請關心司法公正的各界意見領袖與全國民眾共襄盛舉。

馬英九以其身為前總統與前法務部長的高度號召群眾，催生《刑法》增訂「妨害司法公正罪」，相對於去年才由蔡英文總統主持完成的司法改革而言，是一大諷刺，因為增訂的決議半年來毫無下文，令人極為失望！

此舉主要針對陳師孟於立法院審查時及通過後，揚言最想調查的第一案是前總統馬英九洩密案，將調查承審的法官。為避免政治人物僅憑揣測或一己之私踐踏司法，在《刑法》增訂此罪，實有其迫切與必要，只是在民進黨多數的立法院已難期待，訴諸公投以直接的民意決定不失良策。

自2013年發生民進黨總召柯建銘涉嫌司法關說至今，即使一審地院判決馬英九「教唆洩密案」無罪，柯建銘不服上訴，高等法院駁回無罪確定，但焦點已被轉移，使得涉及立法院院長與高分檢重要司法人員關說的國安事件，被低估為「普通的司法關說案件」，未能即時遏止此類不良風氣，導致影響司法愈演愈烈，連蔡總統提名的監委陳師孟也赤裸裸地踐踏司法、干涉司法獨立。

對此，法官協會、檢察官聯盟、全國律師公會曾發布「難以苟同」新聞稿，另法曹協會提及「陳師孟刻意做出不合身分的發言，明顯挑戰」；中華人權協會也發表聲明，呼籲新任監委「保障司法人權、維護司法獨立 」，因陳師孟已涉及司法人員的人身指控，造成辦案法官人人自危。

我國憲法第80條規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」，此即法治國家講究的「司法獨立」之權；再者，檢視法治國權力分立原則，縱連憲政機關也不能侵入司法審判，介入法院對司法個案之心證判斷。然而，目前妨害司法公正者卻無法可罰，是為法治漏洞。立法院雖有《立法委員行為法》第17條，規定「立法委員不得受託對進行中之司法案件進行遊說」，但無罰則，以致施行17年來，形同具文。

以往，司法院訂頒《所屬機關請託關說事件處理要點》，但因法規層級不足，加上多屬訓示規範，嚴重者僅以「議處」為之，缺乏實效，加上如何處罰司法黃牛或不肖政客，此一要點根本未加規範，所以，為了避免各界關說、利誘或威脅司法人員，此一公投的推動具有深遠的意義。惟值得擔憂的是，《公投法》第31條規定，通過的公投案交各級議會審議，怕就怕勞師動眾，還是過不了立法院這一關，僅落得提供參考而已！

司法獨立是公正審判的關鍵，更關係司法的「公平正義」與「人權法治」，必須全面性、全國性喚醒意識，才能避免政客造成司法信譽的崩壞！如果喪失了人民對「司法公正」的信心，必將牽動國本、撼動社會、腐蝕憲政。既然政府視而不見，人民以公投推動訂立「妨害司法公正罪」有何不可！

期望關心司法公正的民眾能共同支持！（作者為中華人權協會副理事長）

(中國時報)