綠營提名鬧劇演到哪齣

友善列印
中國時報
毛嘉慶

雙北市長誰屬，在藍綠政治陣營中已經是最常聊到的話題，不過談話內容並不嚴肅，特別是在綠營，簡直就是聽完笑話聽夢話。當初挺台北市長柯文哲的總幹事姚立明跳去挺綠委姚文智，而前副總統呂秀蓮又強烈表示要參選到底，民進黨彷彿把台北市長當成囊中物。而為了要抵抗新北侯友宜，外傳蔡英文還有意要把蘇貞昌拉出來披戰袍，一切的一切就是只想著政治資源及權位。民進黨雙北提名，只剩下戲謔的說法：「王爺、媽祖出巡」。

蘇貞昌、呂秀蓮昔日是綠營後扁時代的「四大天王」，也都各有號召群體。但當談到世代交替時，蘇貞昌身體力行地讓他女兒先卡了1席立委，而未婚的呂副無人可傳，當然還是單操自己一人，於是乎見到位子就要先喊先贏。外界認為，呂秀蓮的悲壯參選，正是「我見猶憐」。這些狀況在在是給蔡英文拆台子。當初，民進黨選對會為小英保有最終提名權的機制，原本是要構築天威難測、定於一尊的假象，藉由鞭策柯文哲收攏各派系。但事到如今，別說還沒有教乖柯文哲，扁、謝、蘇、呂及新潮流的分食地盤戲碼，就已經讓她擺不平。

親綠的台灣民意調查基金會去年底發布民調，蔡總統聲望持續下探，僅僅35.9%民眾贊同總統領導國家的方式，蔡竟還能說「民調下滑是改革的政治代價」，真是冏爆了。此外，綠營議員名額參選爆炸也是黑色笑料不斷，7年級政壇新人的百萬選舉看板比比皆是，雖然沒交代金源，但這都只算是小意思，因為各參選人相互傾軋更有看頭。民進黨新北市黨部主委余天為了幫女兒卡位，公然向蔡英文拍桌叫罵，這種以下犯上的醜聞躍上媒體，讓綠營選民驚呼：「走了個打老婆的，來了個打麻將的。」民進黨為何沒有好人才參選？騙得到選票就是王道，擺在選民面前的實況就是：他們鐵了心要抓位子、分資源。

出了雙北，令人瞠目結舌的還有宜蘭縣初選，民進黨政府先是公然進行政治分贓，將前中油董事長陳金德派任代理宜蘭縣長，逕自做選舉布局，而陳金德公然炮轟農委會的農舍政策，宣稱《農業發展條例》、《農業用地興建農舍辦法》不是法律，看得宜蘭鄉親雲裡霧裡不知在演哪一齣。一波未平一波又起，三星鄉議員黨內初選爆發「陌生人闖入宅邸代接民調電話」的鬧劇，該案疑點重重，若掀開來看又將是一大醜聞。

但民進黨總是有辦法炒作政治事件，轉移社會焦點。黨祕書長洪耀福頻頻利用媒體對他黨事務指點江山，黨產會也樂於充當政治打手，頻頻出招，殺完救國團，換殺婦聯會。選民、媒體若再隨民進黨的輿論風向起舞，甚至還不盡快覺悟清醒，則國家的未來不知將伊於胡底。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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