2018年02月06日 04:10 中國時報 陳劍賢

因應少子化的威脅，各級政府競相加碼補助幼教津貼，特別是六都加碼向下延伸至2歲幼童，據估計，7年來各級政府投入近500億元經費，但是否就能提供幼兒優質、普及、平價及近便性的教保服務？依全國教保資訊網資料顯示整體2歲入幼兒園比率尚未達6成，且就學人口中僅有3成得進入公立幼兒園。因私立幼兒園收費昂貴，對於正值創業階段的年輕父母是沉重負擔，他們莫不期待地方政府增設公立幼兒園，減輕育兒負擔。

教育部106年4月訂定擴大幼兒園教保公共計畫，實施期程從106至109年，預計增設1000班公共化幼兒園，總經費計62億，實施方式有三類：增設公立幼兒園，試辦非營利幼兒園及試辦特約幼兒園（私幼公共化）機制。地方政府亦朝此方式解決幼兒園問題。

筆者認為，非營利幼兒園係結合法人共同辦理，但合宜的財團或社團法人難尋，且民間團體穩定性不足，偏鄉更難尋法人之支持；行政院長賴清德指示力推試辦特約幼兒園，但補貼公私幼兒園學雜費差額所費不貲，民團估算2至4歲幼兒每年須至少400億元的補貼，六都貴族私幼差額補助更大，政府以公帑補貼私幼亦有商榷之處。因此，筆者建議，政府利用少子化後國小空餘教室增設公立幼兒園，以混齡教學方式減少班級數，才是長治久安之計。

政府對設校政策常便宜行事，就以83年410教改為例，當時教育部提出「廣設高中大學」政策，一大堆私立專校升格為科技大學，並開放私人興辦大學，致出現龐大數量的大學與科技大學，3/4以上都是私立的，除少數幾所私校品質還能控制外，大多數是浮濫的。

公立學校目的在提供國民教育機會，私立學校則為發展特色，如美國哈佛、耶魯、史丹佛等大學皆是私立的。政府弄錯學校定位，逃避為國人提供完整現代教育的責任，任由自由市場發展，結果品質不佳。未來公共化幼兒園，恐會引發類似的不良後遺症。

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，幼兒園雖不屬義務教育範疇，但幼教是奠定學生未來發展之基礎，政府責無旁貸，應逐步增設公立幼兒園。現階段不足之處，可結合經營困難的私立幼兒園轉型為非營利性幼兒園或微利型幼兒園。但無論如何，增設公立幼兒園，才能保障幼兒教育權。

（作者為台東縣議會祕書長，台東縣政府前教育局長）

(中國時報)