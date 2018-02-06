輸了2018 吳敦義還能選總統嗎

2018年02月06日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨祕書長洪耀福宣稱，年底要讓國民黨再輸一次，反對改革的力量才會徹底死心；民進黨政府不顧民意，欲強行對日本核災地區食品解禁；對婦聯會、管中閔追殺到底；縱容陳師孟囂張恐嚇司法、踐踏司法獨立；M503事件應對毫無章法，激化了本已緊張的兩岸關係；一例一休的反覆讓舉國不分勞資皆無所適從；能源問題、空汙問題、台獨三台、政治鬥爭加劇、國際空間日益限縮，國民黨卻依然故我，處在「等死狀態」，等著年底再失敗一次。

民進黨上台不到兩年，台灣已四面楚歌、八方受困，這是執政失敗的總呈現，那麼，可以說當前最大的「國安問題」就是民進黨。但下一個問題是，是誰讓民進黨如此肆無忌憚？顯然不是人民，因為看蔡英文總統如雪崩的民調，就知道人民對民進黨「勇於鬥爭、治國無方」並不埋單。那麼，是誰讓民進黨張狂跋扈、老神在在？答案是：不爭氣的國民黨。

以國民黨目前的表現，民進黨再爛，恐怕都難以重返執政。這個百年老黨從上層、中層到基層都出了很大的問題。於上層，被視為國民黨口才最好的戰將吳敦義，當選黨主席後，彷彿從善戰的「兵家大師」改奉老莊的「道家無為」，幾乎在所有重大國政議題的戰場消音，成了神隱主席，即便針對時事，也只是幾句不痛不癢，不生波瀾的話。吳敦義當選主席這半年多，竟成了國民黨最沒有關注度的黨主席。

於中層，由於主席神隱，領導真空，國民黨的公職民代、縣市選將呈現群龍無首、各行其是的烏合化現象。在立法院戰場，國民黨35席立委，比投票當然比不過擁有68席多數的民進黨，但搏曝光卻連席次只有國民黨1/7、僅僅5席的時代力量也比不過，屢屢在重大國政問題上讓時代力量鋒頭搶盡、風光占盡，淪為跑龍套的角色，錯失展現戰力、爭取民心的機會。

縣市選情部分，國民黨的狀況也讓藍營支持者失望。民進黨執政狀況雖奇糟無比，但國民黨在六都選戰，目前只新北較樂觀，認為國民黨「新北坐一」，能否搶二？可否望三？都在未定之天。然而，這坐一的新北，國民黨也坐得不實在。周錫瑋屢屢炮轟朱立倫的政績表現，痛批「停滯8年」，讓人看得一頭霧水，鮮有同黨選將炮打執政同志的治理成績。如果國民黨的朱立倫治市8年失敗，憑什麼選民還要再支持另一位國民黨選將繼續執政？周錫瑋出招太詭異，因而有媒體解讀，他志在分裂參選。

在民進黨傳聞蘇貞昌將披新北戰袍的此時，國民黨新北團結一戰尚有勉力一搏的可能，分裂而戰幾乎必敗。倘在新北，國民黨因分裂而敗，則「敗選外溢」效應發生，坐一的先倒了，國民黨的六都鐵定全倒。

國民黨的亂局又何止新北一處？轉到台北，原本「18羅漢」的漫天點將，後來國民黨或明或暗力拱蔣萬安而成丁、蔣對決之勢，待蔣萬安明確宣布不角逐台北市長後，國民黨又開始大點鴛鴦譜，選將愈點愈多，選戰卻愈來愈虛。更不要說桃園的渾沌不明，台南、高雄近乎提前放棄。

若放眼六都之外，更是亂局一團，基隆市長初選民調竟會爆出不可思議的「誤植烏龍」，重創了國民黨初選民調的公信力，原本國民黨被看好的嘉義市長選情，議長蕭淑麗宣布脫黨參選，國民黨嘉義市告危；台中市黨內相爭難分軒輊，給了對手見縫插針的機會。看了上層與中層的表現，國民黨的基層除了憂心國事、大嘆無力外，也別無他法。

國民黨最核心的問題是處在僵屍化的困境，信奉的就是一個字：等。等著生、等著死、等著民進黨爛、等著選民受不了另一顆爛蘋果，看會不會含淚支持這一顆爛蘋果。但國民黨真「等」得到江山重回懷抱嗎？恐怕難以樂觀，一來，選民不是沒有其他選項，如柯文哲和白色力量正在藍綠比爛的亂局中快速崛起；二來，國民黨的支持者也可能含淚不投票。

吳敦義拒絕在亂局中領導，似乎只想在黨主席位置上參選2020總統，不過，要提醒吳敦義，民進黨祕書長洪耀福的喊話雖不必當真，但一句話是真的，2018國民黨若再大敗，必然土崩瓦解，屆時他還選什麼總統？國民黨瓦解的後果是：民進黨必將更擴權，兩岸必走上險路，台灣民主必危，兩岸關係必危，而這才是真正的災難。

(中國時報)