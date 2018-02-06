2018年02月06日 04:10 中國時報 主筆室

台灣的公投不值錢。每次遇到選舉，就有人藉機搞公投。這次是幾個團體在紀政領頭下，連署要辦「以台灣之名參加東京奧運」的公投。對這個，我們只有一句話：嘜擱亂啦！

這些團體比任何人都清楚，要不要或能不能用台灣之名參加奧運，問題不在我們，而是在國際奧會。在台灣內部搞公投連署，就只是表演給自家人看，對外沒有實益。

實際上，使用台灣或者中華民國的名稱，參加國際性組織、活動、運動賽事，全台灣幾乎沒有什麼人會反對。這就如同我們要以中華民國名義，和世界上每個國家建立外交關係一樣，是全民共識。

台灣今天之所以有外交困境，很少有國家願意和中華民國建立外交關係，問題不在台灣人的意願，而是在別的國家的態度。運動賽事及活動也一樣，我們的運動隊伍能不能用中華民國的名義參加、舉青天白日滿地紅國旗出賽，不是以公投尋求台灣自己共識的問題，而是在國際奧會及賽事組織的態度。

正如清朝時代小說家百一居士在他的《壺天錄》裡講的，「小丑跳梁，潢池弄兵，原屬常有之事。」更何況，我們這個多元的民主社會，有幾個人或者幾個團體，閒來沒事，東跳西跳搞一些有的沒有的東西，想引起旁人注意，更屬常有之事。

不過，如果這些團體是自己出錢，搞這個沒有意義的公投，我們沒意見，他們喜歡就好。問題是，這些人花一點小功夫，搞公投連署之後，要政府花幾千萬，甚至好幾億的公帑，為他們辦這種無聊的公投，我們心被刺痛。

反正現在完全執政的民進黨政府跟他們屬同一路。為了省事，又幫政府及人民節省公帑，我們建議，直接由蔡英文總統下令，今後我們參與國際運動賽事，全都以台灣之名參加。這種公投，就免了吧！

(中國時報)