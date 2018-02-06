專欄－大陸文創鋪天蓋地而來

2018年02月06日 04:10 中國時報 潘罡

大陸閩江學院人文與傳播學院院長薛菁日前率團訪台，與台北科技大學、南華大學等簽訂校際合作備忘錄，最讓人矚目的是與南華大學共同舉行「兩岸閩都文化創意產業發展研究中心」揭牌儀式，乍看只是兩校交流合作，卻具體而微呈現大陸在計畫式施政下，文化加速振興的縮影。

眾所皆知，大陸中央不但在每隔5年提出的施政計畫中，把文化列為重點項目，國務院還接連發出各種規畫與指導意見，從文化產業振興、融入設計服務，到博物館文物與非物質文化遺產活化運用等，都列入地方政績考核標的。這種施政計畫一大好處是讓下級政府有明確綱領，讓他們戮力以赴，而且允許極大的創意空間。省市領導只要找對方向，很快能看到文化建設成果。

以台灣相鄰的福建省為例，整個福建區分出多種主要文化體系，包括閩南文化、莆田媽祖文化、客家文化、閩北朱子文化、海上絲綢之路文化、閩都文化、閩東畬族文化、武夷山茶道文化等，各地重點高校均被賦予發揚該區文化的任務，比如漳州的閩南師範大學設有閩南文化研究院，而位於福州的閩江學院則負責「閩都文化」。

所謂「閩都文化」顧名思義就是福州文化，包括晉代「衣冠南遷」的三坊七巷，擁有林覺民、林則徐、林徽因等名人與故居。福州市近年加速整修三坊七巷，該地每年遊客已突破千萬人次。還有馬尾船政文化、壽山石以及歷史悠久的漆器工藝等，文化資源豐富，與其他區域文化做出明顯的特色區隔，在在有利於建立文化產業賣點。

此外大陸近年產學融合的方針，也為文化振興起了推波助瀾的功效，特別是2013年起，大陸教育部研議大學轉型；2014年教育部、發改委、財政部聯合發布《關於引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》等文件，要求地方高校注重教學與社會需求的結合。換句話說，除北京大學、清華大學等少數學府，估計80%以上的高校必須轉型為技職型大學。

在這種趨勢下，所有負責區域文化發揚的學府，都要擘畫文化內容產業化之道。大陸政府深諳，打從人類發展出具有抽象價值的文化創造之後，文化很快成為產品與商品並納入經濟體系中，在全球化的今天，它更是一種資本，文化消費與文化繁榮密不可分，這些是不可逆轉的事實。文化必須盡可能發揮提供就業機會、滿足生活需求等功能價值，在被市場接受的同時，將擁有更大創新能量，否則淪為象牙塔裡的化石或泡沫，反而無法促進文化多樣性。

就在上述文化振興與教育轉型背景下，「兩岸閩都文化創意產業發展研究中心」誕生了。閩江學院曾有一位大名鼎鼎的校長─習近平，在資源挹注的同時，他們要汲取台灣的文創經驗，透過設計力、資通訊科技與傳播創意，讓閩都文化在當代重新煥發生命力。

而且它絕非個案，最近包括重慶工程學院等，紛紛成立文化創意產業發展研究單位。對於文化施政，大陸政府既務虛也務實，如果未來更進一步將文化管制鬆綁，恢復絲路時期的文化盛世也就指日可待了。

（作者為福建師範大學協和學院副教授）

(中國時報)