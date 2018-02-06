2018年02月06日 04:10 中國時報 葉宗洸

行政院5日宣布將重啟核二廠2號機，以紓解今年可能出現的供電危機，這是一項明智的決定，但行政院應該可以做得更多，進一步確保今夏及未來都不會出現缺限電的窘境。

入冬後全台用電需求隨之下降，今年1月每日的瞬時尖峰負載均能維持在3000萬瓩以下，不若去年夏天動輒超過3600萬瓩，但不容忽視的是，因機組排修致淨尖峰供電能力有限，備轉容量率燈號進入供電警戒的橘燈（小於6%）在1月分已出現3天。預期今年的供電狀況不但不會較去年有任何改善，更可能出現變本加厲的危機。主要原因有三：首先，總裝置容量達300萬瓩的通霄與大林電廠共5部機組已在去年除役，新增的通霄新1號機與大林新1、2號機卻分別在2月、3月及7月才能商轉，而這3部機組的總裝置容量也不過250萬瓩。

再者，中南部地區秋、冬季節的嚴重空汙，迫使各地方政府紛紛把矛頭指向目標明顯的燃煤電廠，其中民營的麥寮電廠被雲林縣府要求減煤28%，台中電廠被台中市府核刪每年500萬公噸的生煤燃燒量，興達電廠則被高雄市府要求於今年3月開始減少20%生煤燃燒量。3座電廠減煤後所喪失的等值裝置容量約110萬瓩，估計1年減發82億度電。

第三，我國去年2.6%的經濟成長率是近3年最高，台電公司的總發購電量也同時在去年再創歷史新高，達到2311億度，較2016年增加53億度，同時也是總發購電量連續第2年以超過50億度的幅度成長。經濟復甦的同時，各項產業的電力需求自然增加，用電量勢必持續成長。

令人扼腕的是，全台今年可能面臨的用電危機其實是人為因素造成的。「政治停機」中的3部核電機組無法啟動，1年短少178億度的零空汙基載電力；不同時間上線的新增機組，不足以及時彌補退役機組留下的缺口；屬於基載的燃煤機組成了紓解空汙的祭品，必須降載或提前停止運轉。那麼現任政府寄予厚望的再生能源發電呢？

經濟部長沈榮津日前向行政院長賴清德進行業務報告時，曾當面向賴揆說明今、明兩年可能碰到的供電問題，也盼能在供電吃緊時，放寬燃煤額度以及天然氣電廠的排放上限。沈部長將供電窘迫的處境說得委婉，只是鬆綁燃煤與燃氣管制可能都解決不了問題，基於意識形態廢核才是執政團隊自找的最大供電難題。

如今行政院決定讓核二廠2號機重啟，預計可增加68億度供電，確實可幫今夏的供電難題找到部分解決之道，只是隨著用電需求連年持續增加，第3座天然氣接收站興建受阻，政策上減煤解空汙又無可避免，行政院何不一舉讓現有核電廠延役並讓核四廠啟封續建？（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)