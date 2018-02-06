兩韓大合唱 美日乾瞪眼

2018年02月06日 04:10 中國時報 劉順達

9日，南韓平昌冬奧即將開幕。這場南韓號稱冬奧有史以來規模最大的國際體壇盛會，卻成為南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩合唱的表演場，至於美國和日本要不要加入合唱團會員，抑或只坐觀眾席，看來，比競賽選手拿金牌還受矚目。

文在寅雖邀請了21個國家、26位元首級政治領袖出席開閉幕式，但各界關注的焦點放在美國副總統彭斯和北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南二位是否有機會見面，當面談一談如何解決逐漸升高的戰爭危機。

從近日川普一連串動作來看，顯然美國不願意與北韓坐下來談，除非金正恩自行「放下屠刀」。川普2日主動打電話給文在寅，一方面預祝冬奧成功，另一方面提出北韓人權問題。川普已在國情咨文演說場合，特別邀請已故美國大學生溫畢爾的父母和脫北者池成鎬配合演出，另於2日邀請8位脫北者去白宮作客，數落北韓的殘酷暴行。

彭斯也加碼，訪韓之前於2日先行放話稱，他出席冬奧目的是為告訴北韓，美國的戰略性忍耐時期已過，如果北韓不永久放棄核武，美國除出動經濟、外交施壓之外，手上還有軍事選擇。暗指若北韓不早日舉白旗投降，美國只剩先發攻擊一途。

北韓絕不是省油的燈，不會主動向美國低頭。1日北韓外相李永浩即時專函向聯合國祕書長古特雷斯告狀，請聯合國出面阻止美國展開核戰。意即若美國繼續對北韓採取敵對，北韓一定會奉陪到底，並警告美國不要破壞兩韓難得的和好氛圍。

8日北韓為慶祝70周年建軍節將舉行大規模閱兵式，展現各種新式核武飛彈等，一方面告訴美國北韓人民準備好隨時應戰，另一方面向參加冬奧的各國代表宣示，兩韓是一家人，不會打架。

挾在美國和北韓中間的文在寅最受考驗，藉著舉辦平昌冬奧，好不容易說服金正恩派員參加，至少，兩韓溝通之門重新打開，不僅把兩韓女子冰球隊合而為一出賽，並且邀請北韓管弦樂團在首爾等地演出，確保各國代表團的安全萬無一失。

其次是文在寅和金永南的會談。屆時，金永南會不會帶金正恩的親筆信交給文在寅不得而知，但從目前青瓦台的反應來看，文在寅迫不及待要與金永南會晤，希望了解金正恩的意向與所盼，以突破朝鮮半島的僵局，甚至安排文在寅與金正恩舉行高峰會談。接下來，文在寅能否仲介彭斯與金永南對話，也是看點。

平昌冬運提供文在寅和金正恩合唱的絕佳機會，但此時邀請美國與日本加入合唱團，恐怕樂譜還要重編。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)