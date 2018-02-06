2018年02月06日 04:10 中國時報 潘家鑫

奧斯卡獎熱門電影接連搶在下個月頒獎前在台上映，其中提名最佳影片的奇幻電影《水底情深》和傳記電影《郵報：密戰》，分別以冷戰時期的虛構和真實故事「借古諷今」，再現美國政府以國家安全為由擴張權力，侵犯人權及言論自由，嗆聲美國總統川普的移民政策及打壓媒體的「美國價值」。

已獲得威尼斯影展最佳影片、金球獎最佳導演及最佳配樂的人魚奇情電影《水底情深》，是由《羊男的迷宮》、《環太平洋》知名墨西哥大導演吉勒摩‧戴托羅執導，描寫類似失聲人魚公主童話故事的女主角，日復一日過著單調的生活，和黑人好友在機密國防實驗室做最基層的清潔工作，卻愛上從南美亞馬遜森林抓來的人魚「實驗動物」，勇敢面對政府特工的死亡威脅。

對照川普從競選時期就高喊「美國優先」的霸道價值主張，罔顧人道主義和「美國夢」的移民精神，強硬興建美墨邊界圍牆，雷厲風行地逮捕、強制遣返越界非法移民，還有日前川普和國會議員討論移民政策，在談到海地、薩爾瓦多和非洲等國移民時直言：「我們幹嘛讓這些屎坑國家的人來這裡？把他們趕走！」所指的正好是台灣一些邦交國的人民。而《水底情深》即在反諷川普的「美國價值」，以人魚代表非白人的弱勢族群，不言可喻。

川普與主流媒體的戰爭從競選開始就沒停過，上個月還在他的推特和共和黨官網上頒發2017年「假新聞獎」，《華盛頓郵報》、《紐約時報》兩家質報，《時代》雜誌和《新聞周刊》以及美國廣播公司ABC和有線新聞網CNN，不意外地皆榜上有名。

媒體和白宮間的戰爭在歷史上並不少見，新聞學教科書級的媒體戰爭，即是電影《郵報：密戰》描述的真實故事，發生於1971年，《紐時》在被尼克森政府以國家安全為由，提請法院命令禁止出版最高機密的國防部越戰文件後，《華郵》傳奇女發行人凱瑟琳‧葛蘭姆與總編輯布萊德利壯士斷腕，繼續揭露美國政府長期掩飾越戰失敗，仍不斷出兵，犧牲無數青年生命的事實，當其他報紙也無懼政府權勢，跟進報導時，即是濫權政府垮台的開始、民主社會的勝利。

反觀國內，當局一方面不顧媒體數位匯流的發展，處心積慮地以「反媒體壟斷」為由，行打壓反台獨媒體之實，另一方面排除異己，擴大公廣集團的台獨勢力，這個以「台灣價值」為名的政府，小心殷鑑不遠。

（作者為文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)