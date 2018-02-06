光雕AR VR 見城大戲升級

高雄副市長史哲（右）、《見城》演員郭春美（左三）和她女兒孫凱琳（右二）、陳昭香（左二）和她女兒吳奕萱（右三）、文化局長尹立（左）一同欣賞《見城》演出現址的東門模型。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄有史以來最大規模、縫合古蹟重現全台保存最完整左營舊城的見城計畫，送出開春大禮，結合現代科技重現全台第一石頭城昔日風貌的見城館，將與高雄春天藝術節開鑼大戲見城大環境劇場升級2.0版，3月3日同步登場，邀全民一起見證歷史風華再現。

被遺忘頹壞的左營舊城，因見城計畫浴火重生，高雄市政府文化局透過跨局處整合、公私協力，經過2年努力，逐步回收遭占用的古蹟，把5段國定古蹟城牆從936米增加至1668米長，並修復4座城門，保存規模擴大逾6成以上。

重現300年風華地貌

一手催生見城計畫的副市長史哲5日扮起導覽員，細述古城源自明朝迄今的歷史變遷，他說，左營舊城是高雄的寶，也是台灣歷史縮影，見城計畫不僅是把歷史重建重現，結合光雕、AR、VR現代科技再加上模型互動展現，演繹舊城300年風華地貌。未來，已乾涸的護城河也會活化重現。

史哲還說，見城不只是訴說文化故事、再造歷史現場，舊城提供的場域與歷史故事，未來還可供最夯的手遊做為設計背景，甚至可以作為電影拍攝場景，文化資產也能有無限的延伸與活化。

見城館將同步開幕

文化局同時宣布，3月3日全台最大型的環境劇場大戲「見城升級版」將在舊城重現，展現舊城今昔風貌的見城館也將同步開幕。

見城館內有全台首座結合光雕投影動態舊城模型，透過AR、VR技術實境重現歷史現場，50組垂直升降動機組呈現最早依著龜山蛇山地形而建的土城，到後來為加強防護而「圍龜放蛇」而建的石頭城演變的300年風華。

高史博副館長王御風說，林爽文事件，翻越仗恃為天險的龜山攻破左營城，致使重建為石頭城時，把龜山納入城內而有「圍龜放蛇」之舉，透過城牆電動模型的升降，向民眾訴說左營舊城歷史演繹的重要過程。

搭配春天藝術節登場

在見城大戲升級版擔綱挑大樑的高雄在地歌仔戲名角陳昭香與郭春美，也帶著「少年歌子培訓計畫」新生代演員孫凱琳、吳奕萱，宣布升級版見城大戲，不論是演出團隊、劇情、人數規模均勝於前，當年因颱風不及觀賞民眾可彌補向隅遺憾。

(中國時報)

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