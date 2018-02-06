李承九一不小心 化身牛頭梗

2018年02月06日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

在北京生活、創作7年，韓國藝術家李承九將英國混血犬「牛頭梗」擬人化，成為自己的化身，看似順應著社會要求而成為溫順伴侶犬，但內心仍保有獵犬的DNA，勇敢、充滿活力地表達。

李承九表示，「各地方的創作環境都有好有壞」，作為藝術創作者，他希望自己心中一直有隻DDINGGU，即使有時面對環境也會齜牙咧嘴，但仍真實、勇敢，敏感地聽從自己內心的聲音去生活。

李承九創作展《一不小心》陸續在北京、台北展出，今年也是他第二度來台，他認為「台灣跟北京完全不一樣，但環境跟人都很友善，晚上也很安靜，不會有亂七八糟的感覺。」

李承九看似「一不小心」就到了陌生的德國和北京，而一個韓國藝術家在異地創作，永遠有難以預見的挑戰，他表示在德國時因成本高，找不到技術人員而很難做作品；在北京則找到可合作的鑄銅場，能持續做銅雕作品至今，但日前北京整治違建時，他的工作室被限24小時搬離，即使他爭辯著是向房東合法承租，仍被斷電，他待了3天，好不容易找到新的地點才搬走。

他說，台灣保留不少老建築，這是他最欣賞的地方，而北京、韓國總是有很多高樓在修建中，台灣反而讓他感受很舒服，「只是摩托車有點可怕！」李承九也觀察到台灣的公共藝術並不多，他一直相信藝術作品應融入生活，直言「這部分台灣可以繼續努力」。

(中國時報)