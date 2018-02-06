徐懷鈺看開：人總會搭錯車

徐懷鈺昨宣布將舉辦「只為鈺見你2018徐懷鈺演唱會」。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導

徐懷鈺5日舉辦「只為鈺見你2018演唱會」記者會，今年適逢她出道20周年，被問及當年同期出道的蔡依林、孫燕姿、蕭亞軒已是歌壇天后，她表示：「人總是會搭錯車，車到達目的地就好，最重要是結果。」她過去曾被指出有大頭症、難搞，坦言剛出道時，每天有負面新聞，因此常做噩夢、失眠。

徐懷鈺過去負面新聞不斷，當時每天下午3點，都會有人跟她說：「明天妳會有一則負面新聞出來。」讓她內心大受打擊，但現在已找到平衡點，不再受外界輿論干擾。她曾唱紅許多經典歌曲〈我是女生〉、〈妙妙妙〉等，她表示將在演唱會上唱跳過去所有膾炙人口的歌，且不擔心體力不如從前。

她曾因拍戲摔傷頸椎，做手術換人工關節，近期天氣變化大就會劇痛，需每周做復健，每次1小時，她說：「我很會忍痛，復健都不叫出來，但做完後，枕頭上的紙都是淚。」

自稱宅女單身6年

她首次舉行中型演唱會，直言：「我只怕沒人來！」希望屆時鐵粉都能到場支持她。情人節將至，她表示已單身6年，自稱超級宅女，「沒出門就沒認識朋友」，之前身邊有人追求，她坦言「我都不喜歡」，只能順其自然，等待有緣人出現。徐懷鈺5月26日將在台北國際會議中心開唱，門票明（7日）於寬宏售票系統開賣。

(中國時報)

《閨蜜2》3美裸戲不捨剪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。