徐懷鈺看開：人總會搭錯車

2018年02月06日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

徐懷鈺5日舉辦「只為鈺見你2018演唱會」記者會，今年適逢她出道20周年，被問及當年同期出道的蔡依林、孫燕姿、蕭亞軒已是歌壇天后，她表示：「人總是會搭錯車，車到達目的地就好，最重要是結果。」她過去曾被指出有大頭症、難搞，坦言剛出道時，每天有負面新聞，因此常做噩夢、失眠。

徐懷鈺過去負面新聞不斷，當時每天下午3點，都會有人跟她說：「明天妳會有一則負面新聞出來。」讓她內心大受打擊，但現在已找到平衡點，不再受外界輿論干擾。她曾唱紅許多經典歌曲〈我是女生〉、〈妙妙妙〉等，她表示將在演唱會上唱跳過去所有膾炙人口的歌，且不擔心體力不如從前。

她曾因拍戲摔傷頸椎，做手術換人工關節，近期天氣變化大就會劇痛，需每周做復健，每次1小時，她說：「我很會忍痛，復健都不叫出來，但做完後，枕頭上的紙都是淚。」

自稱宅女單身6年

她首次舉行中型演唱會，直言：「我只怕沒人來！」希望屆時鐵粉都能到場支持她。情人節將至，她表示已單身6年，自稱超級宅女，「沒出門就沒認識朋友」，之前身邊有人追求，她坦言「我都不喜歡」，只能順其自然，等待有緣人出現。徐懷鈺5月26日將在台北國際會議中心開唱，門票明（7日）於寬宏售票系統開賣。

(中國時報)