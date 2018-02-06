魏德聖自信作品全面精彩

魏德聖的新年願望，是繼續整合各單位完成他龐大的電影計畫。（資料照片）

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中國時報
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導演魏德聖日前出席活動，談到他的新年計畫，心心念念的就是電影《台灣三部曲》了，他說：「但只能慢慢來，想急急不來。」

先前傳出台南後壁台糖烏樹林農場有可能作為《台灣三部曲》拍攝基地，魏導語帶保留表示還不一定，「看了很多地方，原則上基地希望建在西南部。」他說電影計畫進行順利，只不過枝節過於龐大，「這不是單純一部電影，不只有公務機關、土地或製作面問題。」

希望十年回本

他希望電影可以在2020年開拍，目前多線運作，包括土地、資金、製作、場景設計、文史考據等。劇本他早在20年前就寫好了，但還沒有鎖定任何演員，他解釋：「怕2、3年後才拍，演員現在談好沒用。」預計過年後開始籌措資金。至於電影預算？他笑說：「先保密，是個謎。」希望等計畫比較明確的時候再對外說明。能確定的是組織絕對比前幾部電影還龐大，不只台灣工作人員，也會吸收國際團隊，提供更強的視覺特效。

電影最耗資的恐怕會是要建成歷史主題樂園的拍攝基地，魏導對計畫「完全樂觀」，不擔心虧錢，認為台灣民眾能夠接受，希望十年後會回本，「永遠不擔心台灣民眾或觀光客的問題，因為對自己有信心，要做的事情絕對不是大家想得這麼無趣或簡單，要讓所有東西都很精彩。」

他去年推出賀歲片《52赫茲我愛你》，今年雖沒參與賀歲片，但對《角頭2：王者再起》、《花甲大人轉男孩》有相當期待，「相信這兩部電影都有獨特性，這兩個導演對自己生命的體驗跟在執行的信念上都是好的，且觀眾群都不一樣，有基礎潛力。」

(中國時報)

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