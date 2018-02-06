未見兒一面 乾德門留憾

2018年02月06日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

乾德門遺孀「乾媽」王雅涵（右一）在移靈時哀戚現身。（林淑娟攝）

乾爸（右）在最後遺作、公視《貓的孩子》飾演失智老人，鍾欣凌為他擦澡。

資深藝人乾德門（乾爸）5日清晨4點25分病逝於新店同仁醫院，享壽74歲。經10小時誦經助念，乾爸遺體昨下午近4點時在遺孀「乾媽」王雅涵及女兒陳微及兩位友人陪同下，移靈至台北市立第二殯儀館，另一位繼女陳希愛則因身體不適先返家休息。乾爸經紀人叮噹表示，乾爸靈堂目前暫設置於台北市臥龍街的界宿文化會所，由於年關將近，家屬已確認告別式會在年後舉辦。

蒙古族的乾德門，本名包爾吉古德·錢顧騰德門，他有過兩段婚姻，和第一任妻子育有一子一女，前妻與子女都在美國，54歲時再婚王雅涵，視繼女陳希愛（原名陳萍）、陳微如已出。

飾法海紅到對岸

他1968年畢業於政大新聞系，1970年出道成為台視簽約演員，入行47年多累積超過120部電影及電視劇作品，最為人熟知的就是在電視劇《新白娘子傳奇》飾演法海，讓他紅到大陸去；他在《麻辣鮮師》飾演老趙、《終極一班》飾演老錢、《痞子英雄》系列演老李，近期也在九把刀的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》演獨居老人，台灣觀眾都對他不陌生。

經紀人曾問過他要不要退休？他笑答「只要能演還是繼續演下去」，就連他送醫後，也打起精神對友人說：「希望媒體不要寫太嚴重，這樣沒人找我演戲怎麼辦？」對表演的熱愛可見一斑。

女兒恭喜父畢業

陳希愛昨天凌晨接到乾爸病危消息後，曾在臉書Po出蠟燭照，寫著：「一盞明燈。祈福，祈禱，無罣礙。去享受不在心累，辛苦的世界裡！您想放下，就放下吧！」顯然也不忍父親繼續受苦。乾爸走了後，她在臉書獻上一首《小丑》，並跟乾爸說：「恭喜您畢業了…最愛您的孩子們永遠愛你。」

「乾媽」王雅涵強忍喪夫痛，為乾爸處理後事，移靈至二殯後，她不忍記者久候，離去前特地跟守候的記者說：「大冷天，辛苦了，謝謝你們。」堅強模樣令人不捨。

經紀人叮噹昨一早代替家屬發表聲明指出，乾爸多年來承蒙大家抬愛，度過精彩一生，他自從生病得知是肺癌四期時，就不希望打擾其他人，非常感謝曾看過他的蔡岳勳導演、湯志偉，謝祖武等朋友，以及文化部的協助。「同時也謝謝《麻辣鮮師》電影劇組，老趙先退休頤養天年了。謝謝大陸劇組想重拍《白娘子傳奇的法海》，老納已修仙成道了。謝謝在他人生最後一段路程還能演出陳慧翎導演公視的戲《貓的孩子》，感謝這麼多人的厚愛。謝謝大家，人生謝幕，已無憾」。

叮噹透露，乾爸去年6月初到上海拍《終極一班5》時咳嗽未癒，她感覺不只是感冒，曾勸乾爸要徹底檢查，直到10月在浴室昏倒送醫，才發現是肺癌四期，當時醫生就告訴家屬，乾爸得的「小細胞癌」很難治療，之後狀況只會更壞，加上他的年紀，恐怕承受不了化療及開刀風險，為了不讓他太痛苦，乾媽替他選擇較溫和的放射性治療，只希望腫瘤不要快速蔓延，但終究沒辦法。

乾爸最大的遺憾，大概就是沒能見到與前妻生的兒子最後一面，兩人最後一次見面已是2001年，兒子目前定居美國，家人試圖聯繫，但仍沒能趕上。

(中國時報)