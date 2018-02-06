乾爸病榻見孫雙眼炯炯

2018年02月06日 04:10 中國時報 林淑娟 、 高薔 、 尤嬿妮 報導

資深藝人乾德門（乾爸）5日凌晨病逝，湯志偉認識乾爸約40年，被他當乾兒子般疼愛，昨聞訊吃驚又難過。他說，之前去大陸拍戲，回來後忙店裡的事，加上自己的岳母前陣子剛過世，本想著過年前要再去醫院探望，沒想到再也沒機會見他最後一面。

湯11月時曾探望他，當時乾爸因插管無法講話，但意識清楚。他看到最疼愛孫子的乾爸，一看到孫子雙眼就炯炯有神，還寫字囑咐孫子要好好讀書，而孫子也會討他歡心，用畫畫畫出爺爺變強壯的樣子，「我能去的時間很有限，卻剛好看到這樣溫馨的爺孫相處畫面，感受到他們深厚的情誼，相信乾爸也一定很欣慰。」

鍾欣凌在《貓的孩子》飾演乾爸的媳婦，她難忘乾爸每次總是「女兒啊」親切地叫她，他也是在她新人時期第一個在攝影棚主動跟她講話、幫她化解尷尬與緊張害怕心情的可愛老人家。

曾國城昨錄中天《金牌大健諜》前才得知消息，連嘆數次「太意外了」。他說，2人曾在節目短劇和戲劇裡合作，「乾爸是非常好的人」。他說：「他早期菸癮很重，1天至少2包；一個很高大的人突然瘦了，我就覺得有問題。」

乾爸的「前女婿」薛志正（改名薛子騛）表示，前年見到乾爸時就覺得他很憔悴，「他是個老好人，但不懂得照顧保護自己。」被問是否出席告別式，他說有試著聯絡前妻，但沒聯絡上。

和乾爸合作過《麻辣鮮師》的潘瑋柏，聽到消息很遺憾，乾爸在他的印象中很敬業，「永遠都很照顧我們，很貼心，總是慰問我們最近怎麼樣啊，有沒有吃飽之類的，對每個人都很親切。」是他心目中很尊敬的前輩。

所有的歌迷們大家辛苦了，因為阿蕙仔要退休，引起了這麼多的關心，這陣子為了演唱會門票引起社會紛擾，我內心非常不安。也讓所有歌迷，工作人員，媒體朋友，都與我一起倍受煎熬，在這裡代表售票單位再次向大家致歉 。

(中國時報)