顏正國：就是要拍給小屁孩看

2018年02月06日 04:10 中國時報 李承陽 報導

導演顏正國自己也回歸軋一角。

導演顏正國率領演員鄭人碩、黃騰浩、吳震亞、黃尚禾、唐振剛、張再興、王宣、JV陳政文出席5日《角頭2：王者再起》試映，因電影拍攝手法寫實，被文化部定為18禁限制級，讓顏正國無奈嘆打壓國片。

顏正國日前不小心弄傷腳，昨負傷出席電影試映，替作品被定位在限制級喊冤，無奈說：「有沒有過水差很大，韓國片殺到不行都是輔導級，毒品也沒有港片多，連前法務部長都力挺的電影為何是限制級？」電影強調「歹路不可行」，就是希望許多15、16歲正在邊緣化的年輕人有機會警醒，「我就是要拍給小屁孩看，設限制級真的太可惜了。」

鄭人碩觀影哭哭

電影《角頭》和《角頭2》其實是同一個平行時空，藏有彩蛋，第一集的「頂莊幫」回歸，老班底蔡振南、孫鵬都登場，連顏正國都下來演，顏喊：「希望觀眾用錢來砸出下一集。」據知在1月的一場電影製作協會餐敘中，《角頭》電影團隊就已開始為《角頭3》募資。

有趣的是，電影裡飾演5虎之首的鄭人碩，在觀影時從頭哭到尾，其中一場他和張再興為兄弟起爭執的戲，現場卻爆出一陣笑聲，原來是大家看兩人兄弟情深到像演BL劇，顏正國說：「這樣更好，每個人背景不同，才會有解讀上的差異，有人哭有人笑更有賀歲片的感覺。」

(中國時報)