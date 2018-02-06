Sandy洩歐陽妮妮脫光邀浴

2018年02月06日 04:10 中國時報 高薔 報導

小禎、梁正群與歐陽妮妮、歐陽娜娜姊妹日前上中天《小明星大跟班》，討論星二代趣事。主持人吳姍儒（Sandy）爆料，歐陽姊妹曾在她家因為玩太瘋，大人要她們去沖澡，「結果妮妮很大方，全部脫光，還問我要不要一起洗。」雖然歐陽妮妮害羞表示早已忘記，但她「豪爽」模樣讓Sandy至今印象深刻。

主持人吳宗憲看著歐陽家3姊妹一路長大，可愛模樣總能激起他滿滿父愛，讓他開玩笑說：「被她們刺激到我好想生40個！」Sandy還透露爸爸吳宗憲最近頻頻放話想再生2個，讓她很無奈，「唯一的條件就是不要在我生之前生，因為人家會覺得是我的！」此話卻遭到一旁小禎糾正，小禎說：「妳想一想，哪一天要幫小孩請假，她要去參加阿公小孩的滿月酒？」Sandy聽聞臉色大變，趕緊補充：「很難看，還是不要好了。」小禎也不忘自嘲：「我也面臨同樣的問題啦！」

被用放大鏡檢視

星二代雖因家庭因素被用放大鏡檢視，但也因星爸星媽連帶享受福利。小禎自曝求學時期，學校園遊會時老師請她搭鬼屋，爸爸胡瓜二話不說出動節目搭景班，還請工作人員扮鬼，雖然當時鬼屋很受歡迎，卻也難免招嫉妒。Sandy也有同感，曾有學姊得知她爸爸吳宗憲簽下周杰倫，向她要周杰倫簽名照，Sandy回：「但我比較常看到小鐘叔叔跟康康。」

(中國時報)