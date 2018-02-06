總裁鴨肉麵溫補暖身

總裁牛肉麵首度設計季節限定料理，推出適合冬令食補的「晶贊總裁鴨肉麵」。（成旅觀光提供）

友善列印
中國時報
報導

由中租總裁辜仲立創立的「總裁牛肉麵」餐廳，以符合總裁對料理高標準的系列牛肉麵打出名號，又以「總裁五寶牛肉麵」 最受歡迎，今年冬季將經典菜單翻新，首度推出季節限定菜色，今起到4月可以吃到冬令溫補的「晶贊總裁鴨肉麵」。

晶贊總裁鴨肉麵特別選用耐熬煮的北京鴨種，以原住民醃製山豬肉的概念發想，用馬告、鹽和些許香料先醃、後煎、再蒸，熬出來的鴨肉夠味又有彈性，湯頭也更是鮮甜。

作法創新美味

許多人冬季愛吃用紅面番鴨熬煮的薑母鴨，但其鴨種屬性和作法比較不適合體質燥熱、代謝不良的民眾，「晶贊總裁鴨肉麵」選用溫補滋陰的北京鴨種，取鴨胸肉用馬告、鹽巴、月桂等香料先醃製24小時後，煎至表面金黃再蒸，由於北京鴨耐熬煮，不僅鴨肉更入味，肉質依然保有韌性，搭配用起士和鴨軟骨製成、口感噴香的鴨肉丸，與韭菜、豆苗相襯，作法創新美味；而「晶贊總裁鴨肉麵」也會和總裁系列餐點一樣附上爽口開胃的配菜御翠3小碟。

另外新推出的還有主食系列「晶贊牛肉湯餃」附御翠3小碟、「懷舊豬腳飯」、「原民馬告雞腿湯麵」、「開運五行菌菇麵」，皆可選寬版手工麵或關廟麵；套餐系列的「滷味拼盤八選四」則推出1人份、2人份、4人份，包含川味滷牛腱、川味滷牛筋、雞翅、紅白蘿蔔、香脆豬耳朵、豆包、豆干等，都可以自由搭配。

(中國時報)

Sandy洩歐陽妮妮脫光邀浴 莊凱勛防護寶貝活像打石膏

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。