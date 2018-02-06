2018年02月06日 04:10 中國時報 何書青 報導

由中租總裁辜仲立創立的「總裁牛肉麵」餐廳，以符合總裁對料理高標準的系列牛肉麵打出名號，又以「總裁五寶牛肉麵」 最受歡迎，今年冬季將經典菜單翻新，首度推出季節限定菜色，今起到4月可以吃到冬令溫補的「晶贊總裁鴨肉麵」。

晶贊總裁鴨肉麵特別選用耐熬煮的北京鴨種，以原住民醃製山豬肉的概念發想，用馬告、鹽和些許香料先醃、後煎、再蒸，熬出來的鴨肉夠味又有彈性，湯頭也更是鮮甜。

作法創新美味

許多人冬季愛吃用紅面番鴨熬煮的薑母鴨，但其鴨種屬性和作法比較不適合體質燥熱、代謝不良的民眾，「晶贊總裁鴨肉麵」選用溫補滋陰的北京鴨種，取鴨胸肉用馬告、鹽巴、月桂等香料先醃製24小時後，煎至表面金黃再蒸，由於北京鴨耐熬煮，不僅鴨肉更入味，肉質依然保有韌性，搭配用起士和鴨軟骨製成、口感噴香的鴨肉丸，與韭菜、豆苗相襯，作法創新美味；而「晶贊總裁鴨肉麵」也會和總裁系列餐點一樣附上爽口開胃的配菜御翠3小碟。

另外新推出的還有主食系列「晶贊牛肉湯餃」附御翠3小碟、「懷舊豬腳飯」、「原民馬告雞腿湯麵」、「開運五行菌菇麵」，皆可選寬版手工麵或關廟麵；套餐系列的「滷味拼盤八選四」則推出1人份、2人份、4人份，包含川味滷牛腱、川味滷牛筋、雞翅、紅白蘿蔔、香脆豬耳朵、豆包、豆干等，都可以自由搭配。

(中國時報)