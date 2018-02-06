嚴正嵐 百變轉男女

英國CUTLER & GROSS琥珀色圓框太陽眼鏡，1萬5000元。（CUTLER & GROSS提供）

友善列印
中國時報
報導
英國CUTLER & GROSS芥末黃板材平光眼鏡，1萬4000元。（CUTLER & GROSS提供）
英國CUTLER & GROSS Kingsman電影玳瑁色平光眼鏡，1萬4000元。（CUTLER & GROSS提供）
嚴正嵐在賀歲片《花甲大人轉男孩》演的阿瑋個性忽剛忽柔，讓她拍俏皮小男孩穿搭很入戲，英國CUTLER & GROSS深粽色平光眼鏡1萬4000元，vanessabruno維多利亞領白襯衫1萬8980元，athe vanessabuno吊帶褲1萬3580元。（JOJ PHOTO攝）
vanessabruno牛皮流蘇肩背包，2萬2680元。（vanessabruno提供）
嚴正嵐拍照表情多變，戴眼鏡更顯清麗可愛，英國CUTLER & GROSS透明板材太陽眼鏡1萬5000元，vanessabruno岩石灰西裝外套2萬9880元、岩石灰羊毛長褲2萬880元、香草紅碎花絲質綁帶襯衫2萬3680元。（JOJ PHOTO攝）

賀歲片《花甲大人轉男孩》本周上映，嚴正嵐飾演「花甲」盧廣仲的女友「阿瑋」，原本男人婆經愛情滋潤後，隨兩人愛情起伏而剛柔多變，讓她笑說：「隨劇情有時忽男忽女，好像是演《亂馬1/2》。」為本報邀拍攝時尚，她穿小男孩風女裝搭時髦眼鏡，與新戲形象不謀而合，讓嚴正嵐輕鬆拍出時尚版阿瑋。

情人節當日常 健身看書

嚴正嵐在電影《花甲》與盧廣仲感情糾葛多，哭戲、床戲通通來，甚至為是否要邁下個階段而吵架，劇中情緒起伏相當大。但她戲裡戲外兩樣情，被問西洋情人節對個人的意義，她笑說：「情人節就是，有情人很甜蜜，沒有情人很寂寞的日子。」透露沒有與閨密殺時間的計畫，「情人節就要看《花甲》啊！」

其實她已決心情人節當成「日常」來過，嚴正嵐說：「我現階段需要自己一個人空間，喜歡一個人。」當日一整天行程，會去練氣功、健身房，以及星巴克看書寫東西，「做到這3件事，再加上練吉他，就很完美了，或許在星巴克時，順便觀察情人放閃。」

物欲低 媽媽幫她裝時髦

對物欲相當低的嚴正嵐，服裝配件幾乎都是媽媽購買，「她眼光很好，會直接買我的衣服，我嘴巴上說要退回去，但心中還是感謝。」並說媽媽並不時髦，相反是很樸實，會買給自己時髦衣服，是因為「幫孩子打扮，是媽媽開心的事。」這次拍攝她動作流暢、表情多變，她表示，除了靠音樂入戲外，心中也會有參考的時尚偶像，幻象她們的神韻，像這次心中想的是法國前第一夫人卡拉布魯妮；至於這次拍的英國名牌CUTLER & GROSS眼鏡（四季眼鏡等販售），也讓她邊拍邊玩，「我很喜歡眼鏡，是很好的配件，就算出門邋遢，都可以把黑眼圈藏起來。」

(中國時報)

蕭敬騰戴佛珠 潮味開唱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。