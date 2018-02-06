2018年02月06日 04:10 中國時報 徐亦橋 報導

英國CUTLER & GROSS芥末黃板材平光眼鏡，1萬4000元。（CUTLER & GROSS提供）

英國CUTLER & GROSS Kingsman電影玳瑁色平光眼鏡，1萬4000元。（CUTLER & GROSS提供）

嚴正嵐在賀歲片《花甲大人轉男孩》演的阿瑋個性忽剛忽柔，讓她拍俏皮小男孩穿搭很入戲，英國CUTLER & GROSS深粽色平光眼鏡1萬4000元，vanessabruno維多利亞領白襯衫1萬8980元，athe vanessabuno吊帶褲1萬3580元。（JOJ PHOTO攝）

vanessabruno牛皮流蘇肩背包，2萬2680元。（vanessabruno提供）

嚴正嵐拍照表情多變，戴眼鏡更顯清麗可愛，英國CUTLER & GROSS透明板材太陽眼鏡1萬5000元，vanessabruno岩石灰西裝外套2萬9880元、岩石灰羊毛長褲2萬880元、香草紅碎花絲質綁帶襯衫2萬3680元。（JOJ PHOTO攝）

賀歲片《花甲大人轉男孩》本周上映，嚴正嵐飾演「花甲」盧廣仲的女友「阿瑋」，原本男人婆經愛情滋潤後，隨兩人愛情起伏而剛柔多變，讓她笑說：「隨劇情有時忽男忽女，好像是演《亂馬1/2》。」為本報邀拍攝時尚，她穿小男孩風女裝搭時髦眼鏡，與新戲形象不謀而合，讓嚴正嵐輕鬆拍出時尚版阿瑋。

情人節當日常 健身看書

嚴正嵐在電影《花甲》與盧廣仲感情糾葛多，哭戲、床戲通通來，甚至為是否要邁下個階段而吵架，劇中情緒起伏相當大。但她戲裡戲外兩樣情，被問西洋情人節對個人的意義，她笑說：「情人節就是，有情人很甜蜜，沒有情人很寂寞的日子。」透露沒有與閨密殺時間的計畫，「情人節就要看《花甲》啊！」

其實她已決心情人節當成「日常」來過，嚴正嵐說：「我現階段需要自己一個人空間，喜歡一個人。」當日一整天行程，會去練氣功、健身房，以及星巴克看書寫東西，「做到這3件事，再加上練吉他，就很完美了，或許在星巴克時，順便觀察情人放閃。」

物欲低 媽媽幫她裝時髦

對物欲相當低的嚴正嵐，服裝配件幾乎都是媽媽購買，「她眼光很好，會直接買我的衣服，我嘴巴上說要退回去，但心中還是感謝。」並說媽媽並不時髦，相反是很樸實，會買給自己時髦衣服，是因為「幫孩子打扮，是媽媽開心的事。」這次拍攝她動作流暢、表情多變，她表示，除了靠音樂入戲外，心中也會有參考的時尚偶像，幻象她們的神韻，像這次心中想的是法國前第一夫人卡拉布魯妮；至於這次拍的英國名牌CUTLER & GROSS眼鏡（四季眼鏡等販售），也讓她邊拍邊玩，「我很喜歡眼鏡，是很好的配件，就算出門邋遢，都可以把黑眼圈藏起來。」

(中國時報)