熱－吃炸雞煮泡麵 超商給滿足

OK超商獨家哈燒炸雞成長3成，單日賣出超過5100支。（OK提供）

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中國時報
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萊爾富自助煮麵機加持，也引進熱銷韓國泡麵，御膳泡菜麵4入，199元。（萊爾富提供）
7-11發熱衣現推買一送一，銷售成長2倍，UND芯柔發熱衣，原價439元。（7-11提供）
萊爾富祭優惠，暖暖包單日最多賣2萬5千個，較平常增加4倍。小樂寶暖暖包3入39元。（萊爾富提供）
7-11表示，寒流期間關東煮熱銷，前3名為蘿蔔、黑輪跟米血糕。（7-11提供）
7-11「御選紅燒牛肉麵半筋半肉」暖胃新品，上市2周已熱銷超過15萬碗。（7-11提供）

持續近10日的超級寒流，全台籠罩在又溼又冷的低溫下，冷到何時？氣象局都還無法斷定。但全台超商趁勢大賺寒流財，除了逢冷必熱賣的暖暖包、發熱衣及關東煮，各家還暗藏獨家熱食來搶客人，像OK超商開賣炸雞、萊爾富祭出煮麵機、7-11開賣半筋半肉紅燒牛肉麵，都拉抬業績，讓超商搶到額外保暖財。

為搶保暖商機，多家超商早決定要出奇致勝。像OK超商除關東煮、熱飲外，今年獨家開賣哈燒炸雞，平日賣出超過5100支，天冷後均較平日成長3成；萊爾富則1月底在約百家門市引進自助煮麵機後，靠著天冷每日平均售出千份自煮泡麵，讓民眾在超商能即時吃到暖暖熱麵禦寒；至於7-11也新上市獨家的「御選紅燒牛肉麵半筋半肉」當暖胃新品，上市2周剛好碰寒流，熱銷超過15萬碗，帶動湯麵業績成長3成。

上周末因降雪快報，不少戶外景點都湧入民眾追雪，不少超商分店因此擠爆，全家便利商店表示，陽明山因有交通管制，人潮略微減少，業績成長較不如預期；反而烏來3家景點門市的關東煮、溫罐飲料超熱銷，特別是溫罐飲料搶購熱烈，單日補貨4次、售出上百罐，而關東煮單日也成長3成。此外，國道休息區、交通接駁點及北海岸地區門市，業績表現亦相當強勁。

萊爾富在陽明山下雪附近門市，因暖暖包優惠買一送一起，周末也賣出2萬5000個。OK暖暖包則全台單日業績達28萬，成為OK最賣商品，平均一天賣出1萬4000個以上。因應預期商機，都較平常備貨10倍以上。7-11因天冷與買一送一活動加持，發熱衣目前銷售成長2倍；關東煮熱銷前3名則是蘿蔔、黑輪跟米血糕。

(中國時報)

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