2018年02月06日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

愛買尚朋堂微電腦電熱墊毯SBL-212，原價1590元、特價1290元。（愛買提供）

大潤發小白兔24H手握式暖暖包30入，原價359元，2月17日前特價329元。（大潤發提供）

家樂福太和殿麻辣火鍋湯底2040g，約8至10人份，原價598元，特價568元，限量5000份。（家樂福提供）

阿舍外省乾麵鬼椒麻辣口味，每組5包99元，家樂福、微風台北車站、阿舍官網都有。（微風提供）

家樂福趁寒流發威備足暖暖包、發熱衣、保暖褲，買氣可望翻倍。（王英豪攝）

全台天寒地凍，量販及超市禦寒商機爆發，火鍋湯底、火鍋料、電暖器等最高翻倍賣，當中以火鍋獨門湯頭表現最搶眼。全聯火鍋湯底成長近3倍，名店買氣最亮眼，小蒙牛和馬辣等麻辣湯底、口味特別的十味觀酸菜白肉鍋都搶手，帶動肉類較冬季平均銷量成長5成；長袖衣物翻倍賣、咖啡等沖泡熱飲增3成。

家樂福近日數百種鍋物、保暖衣物、冬被、火鍋、電暖器等上千支抗寒商品全面5折起，電暖器狂賣，銷量成長3倍；鍋物成長3成，除名店海底撈外，上周再引進港星郭富城愛吃的太和殿麻辣火鍋湯底；暖暖包、發熱衣、保暖褲皆增3成以上，若冷度持續，買氣有機會成長超過1倍。

阿舍食堂季節限定的新品「阿舍外省乾麵鬼椒麻辣口味」，添加辣度100萬度的印度鬼椒磨成辣椒粉，除阿舍官網和微風台北車站阿舍食堂旗艦店，家樂福是量販獨賣，近月來3通路總銷量近萬包；3日在家樂福辦「鬼椒麵王爭霸賽」，吸引不少人吃辣抗寒、賺5000元提貨券。

愛買電暖器、電熱毯、泡腳機、上周末銷量增5成，根據周末單日全台銷售統計，電熱毯賣200件；羽絨外套、搖粒棉外套賣500件，是平日的5倍。火鍋湯底、火鍋料上周增5成；也因宅在家避寒，室內桌遊、PS4等電玩較平日多2成。

大潤發上周全台各店有年菜試吃，來客多3成以上，蔬菜和肉片等火鍋料補貨次數是以往的4至5倍，雅方岡山羊肉爐單日全台可賣200至300包，吃火鍋搭配甜點帶動冰品買氣，獨家引進的哈根達斯怪獸款保冷袋包裝冰淇淋組3天業績較上個月多4成；日本小白兔暖暖包4天賣16萬片；發熱衣、輕薄款式的科技羽絨外套銷量是去年同期2.5倍。

(中國時報)