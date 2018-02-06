燒－服飾狂銷 百貨拚補貨

SOGO復興館TOYOTOMI傳統熱能對流式媒油暖爐（白），新品推出限量10台，8至10坪適用，原價2萬6800元、特價1萬3800元。（SOGO提供）

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中國時報
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板橋大遠百MA TSU MI學院風毛呢外套，原價8580元、獨家特價3880元，限量10件。（板橋大遠百提供）
新光三越PENNYBLACK仿皮草喇叭袖型大衣，原價2萬7400元、特價1萬9100元。（新光三越提供）

百貨春節前祭出優惠，搭上14年來最冷寒流，服飾、寢具、保暖家電燒燒賣。新光三越3月4日前「旺旺卡利High」，13家指定銀行累滿1萬元以上享4％至6％回饋，蠶絲冬被等寢具銷量增5成，日立除溼機、dyson等暖冬家電成長3成；少女、少淑女裝有單一折扣，高單價少女外套業績最高成長22％。

遠東SOGO台北店6日前男女童裝、家用、寢具等刷10家指定銀行滿5000送400、滿2萬送2000，多數電暖爐賣到缺貨且持續補貨中，復興館家電業績較去年同期增1倍，葉片式電暖器賣最好，上周賣超過60台，媒油暖爐趕推新品緊追在後；寢具周末2天增2倍以上，羽絨羊毛被最熱賣。忠孝館寢具較去年成長50％、家電比去年多10％以上。

遠百2月14日前全台分店「歲末酬賓」，禦寒衣物、保暖寢具滿千送百買氣攀升；板橋大遠百寢具類成長近2成、服飾類增1成，海底撈因天冷，排隊人潮比平日更多。

微風廣場台隆手創館電暖器業績較去年同期成長6成、暖暖包5成、電熱毯4成，手套、圍巾、帽子等配件3成。

(中國時報)

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