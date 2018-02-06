火－網購電暖爐 多款商品缺貨

momo購物網Dyson Pure Hot+Cool HP00三合一涼暖空氣清淨機、風扇、電暖器，時尚白，原價2萬1900元，特價1萬9999元。（momo購物網提供）

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中國時報
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奇摩購物中心Airmate艾美特HP12016M陶瓷電暖＋HC81243對流式電暖超值組合，原價4999元，特價3999元。（奇摩購物中心提供）
PChome24h購物鉅豪微電腦四季烘被機JH-6388，原價4280元，56折特價2390元。（PChome24h購物提供）
蝦皮購物暖暖高質感時尚法蘭絨羊羔絨素色雙面加厚暖暖毯被2入組，原價1580元，7日早上11時59分前，51折特價799元。（蝦皮購物提供）
PChome24h購物三樂事14小時黏貼式暖暖包10片，特價149元。（PChome24h購物提供）
momo購物網台塑生醫Dr’s Formula遠紅外線科技發熱衣女款U領黑色，550元。（momo購物網提供）
（CFP）

霸王寒流年前來襲，民眾都開始瘋搶發熱家電、日用品，本周各大電商平台都出現搶購熱潮，像PChome24h購物中的電暖器5天就狂銷上萬台，暖暖包也在3天內賣上萬入；momo購物網更是約7成電暖器已缺貨。

PChome24h購物近5日的保暖商品直接飆升為熱銷前3名，分別有電暖器、暖暖包及保暖衣物，尤其電暖器就較前6天再成長逾6成，當中以3000元以下低門檻的小巧商品最為熱賣，也導致站上已有多款商品缺貨，另外近幾天也因為山上降雪潮，雪鏈銷量也在3天內暴增11倍，上百件商品已於周末被搶購一空。

momo購物網站上的電暖器、暖暖包及電暖袋也在近一周飆升10倍銷量，民眾不管價格高低也一樣瘋搶，暖暖包及電暖袋約8成商品都已缺貨，而電暖器更是平均一天就賣出逾千台，像Dyson近2萬元的三合一電暖器因有福利品的優惠推出，現也已賣至缺貨，Dyson公關就透露本周四將再全面出貨，請消費者再等待一下。

蝦皮購物的保暖相關商品訂單同樣爆增5倍，當中以日用商品為主，像是手套、發熱衣、內刷毛保暖縮口棉褲、法蘭絨床包組等，都是熱銷前5名的商品，更有商城賣家趁勢推出法蘭絨毯、加溫福袋等優惠組搶商機；奇摩購物中心的電暖器及發熱衣也在一周間各銷逾千件，現還享買一送一的電暖器優惠。

(中國時報)

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