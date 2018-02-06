2018年02月06日 04:10 中國時報 羅大佺

有一年我和兩位姐姐病了，父親用一個背篼背著我們進城看病，夜晚，大哥的被子裡忽然傳出抽泣聲，父親問他哭啥，大哥說他為弟妹的病情擔心。也許老屋的溫馨，姊妹的情義，就是從大哥輕輕的抽泣開始…

老屋老了，鏽跡斑斑，

房頂的泥瓦和椽條在一點一點的往下掉。特別是夏季的那一場狂風暴雨，吹斷了房山後的一顆小樹，小樹倒在傍山而建的老屋房頂上，壓斷了一根檁子，打爛了一片泥瓦和椽條，檁子、泥瓦和椽條掉下去把竹樓砸個窟窿，客廳屋裡灑進一片亮光。

老屋老去，那是遲早的事，但沒想到這麼快。畢竟，屋裡無人居住，也才兩年時間。兩年前年邁的母親還在屋裡燒火做飯呢，母親離開老屋才兩年啊，老屋也要隨母親去了。

每次回家給父母上墳，去山林裡看望兒子，抑或回去參加鄉里鄉親的婚喪嫁娶，都要回老屋坐一坐，看一看，老父老母的遺像掛在他們生前住過的廂房裡，面對遺像，心裡百感交集，望著老屋，心裡充滿依戀和無奈。

老屋已有超過半個世紀的歷史。20世紀50年代初期實行土改時，當地政府將老屋和周圍的幾分田地分給了母親，母親那時還是馬河山上一位李姓大戶人家的童養媳。據說老屋是一位姓何的地主的房屋，共有七間，當地政府將其中三間分給母親和另一位鄉親。後來那位鄉親將房子搬遷出去，老屋只剩下一間半。母親離婚後，和父親結了婚，父親將他分家時分得的房屋搬遷過來，和母親的那一間半屋組成了一橫一順三個屋子，兩間寢室和一間廚房，這就是當初老屋的模樣。我是父母的第六個孩子，在我出生那年父母省吃儉用、四處借錢再建兩間房，一間做客廳，一間做寢室，於是老屋成為一個枷柦樣的房子，共有三間寢室、一間客廳、一間廚房，廂房和廚房後面還修了豬圈牛欄和廁所，至此，老屋才具備了農舍的模樣。父母常說，老六多少歲，這房子就有多少年了。其實老屋的歷史，遠比我的年齡久遠得多。父親他們是五弟兄，但只有二伯三伯和父親長大成人。父親分家時是分了一間正房的，但二伯和三伯關係不好，父親怕從中間把房子拆爛後，他們不好相處，於是主動和三伯換了那間廂房。廂房做正房，我家的老屋要比村裡大部分農舍低矮一些，但父親的人品，從此也輝映在老屋的簷柱上。

回到老家，從前的一幕幕常常浮現在眼前，恍如昨天。老屋先是草房，後變瓦房。草房的時候，每逢晚上漏雨，父母趕緊拿來蓑衣斗笠和盆子，放在我們的被子上。有一年我和兩位姊姊病了，父親用一個背篼背著我們進城看病，三姊妹每人走一段路，然後輪流坐到父親的背篼裡，讓父親背著走。夜晚，大哥的被子裡忽然傳出輕輕的抽泣聲，父親問他哭啥，大哥說他為弟妹的病情擔心。大哥從小懂事，知道心疼家人。父親安慰道，弟弟妹妹的病正在醫治，你就放心吧，你要保重身體，一大堆家務活還靠著你呢。也許老屋的溫馨，也許姊妹的情義，就是從大哥輕輕的抽泣開始。

大姊四歲半的時候被抱養出去，那是20世紀50年代末期的三年自然災害時期。儘管抱養大姊的那戶人家生活條件比咱們家條件好，可大姊的心依然還是留在這個破舊的老屋裡。她只叫養父養母 「叔」「嬸」，一有時間，就回到老家裡來看望父母、哥哥和弟妹，回來就幫父母做家務，而她的到來，總是能給姊妹們增添歡聲笑語。

在我們七姊妹中，二姊沒有上過一天學。但她從無怨言，總是默默做家務，到生產隊幹活掙工分。姊妹之間發生分歧，她總是讓著我們。出嫁後還經常回家替我們幹農活，父母有病有疼，她跑得最勤。父母到了風燭殘年，我又在外地工作，大部分時間靠她照顧。二姊的第一位丈夫英年早逝，留下兩個孩子，二姊再婚後又生了一個。帶著三個孩子，二姊家裡也不好過，但她總是為這個已經離開的家，為這座已經離開的老屋，無怨無悔地奉獻著自己。

老屋的屋簷下，原先有一個橢圓型的石槽，那是父母用來餵雞餵鴨的工具。三姊心好，但從小個性強，脾氣倔，小時候沒和我少鬧矛盾。一個雨天的黃昏，三姊和我吵架時，我一把將她推下屋簷。地壩裡鋪著石板，三姊仰天八叉地倒在地壩，雙手撐在石槽裡，這才有驚無險，沒有發生可怕的後果。幾十年過去了，這件事情現在想起來都感到害怕。我也很感激那個石槽，是它讓我避免了一場彌天大錯。屋簷口有一個石碓窩，那是舊時用來舂米的工具。打我記事起，生產隊就已經有了碾米機，舂穀舂米不再用它。雨天，雨水從屋簷上滴下來，一滴一滴，滴到石碓窩裡上面，滴起圈圈漣漪，滴起朵朵浪花，美麗極了。石碓窩也成為姊姊妹妹們磨刀的工具，每天出工時，將水蘸到石碓窩邊，將鐮刀放上去幾磨幾擦，刀口就錚亮鋒利，久而久之，平整的石碓窩邊凹下一片。

想起妹妹，心裡常常充滿歉疚。小妹出生在這老屋的時候，父親已經43歲，母親41歲。都說家裡大讓小，可在老屋裡，小妹卻時時讓著我。為了讓我讀初中，小妹小學畢業就輟學回家，到生產隊參加勞動。當縣文化館聘用我做臨工時，農村已經實行責任制，田地分到了各家各戶，父母已是60歲的老人。小妹一咬牙，用她那稚嫩的肩膀挑起全家勞動和生活的重擔，在姊姊姊夫們的幫助下，辛勤勞動，春播秋收，從不叫苦叫累。為的是能讓我在外面安心工作，力爭老屋裡走出一位吃皇糧的人。遺憾的是，當我正式成為國家工作人員的時候，小妹已經遠嫁他鄉，為人妻為人母，沒能留在老屋，但照顧老父老母的任務，還得讓她和姊姊們繼續。（上）

(中國時報)