2018年02月06日 04:10 中國時報 鄭順聰

「那我問你，平安夜你要去哪裡？是不是要跟那個音樂系的那個那個啊？」港立一副色胚子樣。

「哎呀！講這個好無聊，換一個話題。」修遠顧左右而言他。

「那就來聊注音符號與英文字母的大亂鬥。」賈寶玉說。

「敢情劇情有最新發展？」修遠問。

「喔！可刺激了，故事即將進入高潮，緊張緊張！刺激刺激！」冬日低溫天氣，賈寶玉依然抽出扇子，煽動煽動煽出風了開始演義：「話說這個ㄅ啊……。」

「不必故弄玄虛了啦！我們都知道了啦！ㄅ就是徐星輝，ㄆ就是柯達！」港立早已破解密碼。

「哇！你們都知道了！那我就直言不諱了。話說徐星輝知道Ａ女梁宛若對他沒興趣，B女謝梅春與C女王小玉另有所鍾，轉而去跟DEFGH約會。載一個回女生宿舍，就載一個出去，徐星輝奶油小生臉，風度翩翩的一百八十幾公分，我們班女生很難抵擋啦！就這樣，徐星輝輪流跟DEFGH約會，DEFGH彼此就發現了。一開始還能和平共處，後來不知什麼緣故就出現裂痕，爭風吃醋了起來，本來同寢室的鬧得不說話，還偷偷探聽敵方情報；本來上課走在一起的為了徐星輝鬧得不愉快，就各走各的各找各的。開學才兩個多月，我們班的生態重新排列組合，可都圍繞在徐星輝身上，真是眾月拱星。」

「你說話有語病，是眾星拱月。」港立質疑。

「港立你有聽沒有懂，月亮是那些女同學，星就是徐星輝。」賈寶玉解釋。

「原來如此。我常看到徐星輝載我們班女生出去玩，騎摩托車沿著蘿蔔坑到大門口常碰見。還有一次，天剛亮我走下武嶺，徐星輝剛停好摩托車，睡眼惺忪的，竟是要上武嶺回宿舍睡覺。」港立說。

「我看他是整夜沒睡，不知跟哪個女生去徹夜長聊，該不會是在海堤吧？」修遠推測。

「那改天我要去海堤捉猴。」港立站了起來。

「那兒每晚都很多對喔！你要找很久喔！會捉錯喔！哈哈哈！」修遠也站了起來。

「回到重點啦！徐星輝這樁事不過是發揮男人該有的魅力，而且還是他主動的，這沒什麼好驚訝的，不過是把妹而已！但柯達這邊就比較不尋常了，嘿嘿嘿……。」賈寶玉手搖扇子跟著站了起來。（待續）

(中國時報)