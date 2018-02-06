2018年02月06日 04:10 中國時報 神隱

老者轉頭對和尚說：「看清了吧？這就是眾人口中那位大聖人的把戲，他是這樣殘忍的對付他的對手，殘忍到無已復加。但我並不怪他的殘忍，帶兵打仗的人嫌敵人殘忍，那是天大的笑話，只是對比一個被奉為神明的聖人，竟做出這樣的事來，讓我無比震撼，甚到感到噁心。我到了這把年紀還說出這樣幼稚的話來，不怕你笑，但事實如此，古往今來，所有聖人都是滿口謊言，所有成就大事業的人，都被神聖的謊言所美化，這是千古不變的道理，我得到瀕死的那一刻才了解這樣的道理。不過，我竟到瀕死的這一刻，還在稱敵人為聖人，還對敵人存有美麗的幻想，真是天真到了極點。上了戰場，唯一真理，就是殘忍，就算他披著袈裟，就算他被全天下人擁戴為神，既然視我為敵，他對我使出的一切手段，便只有殘忍，便不可能有任何的慈悲。」

老者說得慷慨激昂，接著轉身對身後的武士說話，「但沙漠裡的男子漢不怕這些對吧？沙漠裡的人看不起那些虛假的人，看不起那些假扮和尚卻背地捅刀的人對吧？有本事就性命相搏，真刀真槍，搞那些騙人的把戲，不是好漢啊！」

這話說到這些硬漢的心裡，大夥兒高聲叫囂，要把剛才的怨氣都喊出來，一時間喊聲震天。這山谷百千萬年以來，恐怕從未這樣沸騰過。

老人舉高手要眾人安靜。「大師見諒，這可不是在說你，但就是在說你，你也得認了，我們大夥也得認了，這也是為何大夥兒聚在這個山谷裡的原因，在沙漠裡玩命，誰也不服誰，事實卻是，你玩刀就是玩不過動腦的，千軍萬馬也比不過一條詭計。今天大夥若單槍匹馬，逞凶鬥狠，也就只能等死，但只要服一人，只要這一人腦子夠好，我們就能活命，就能吃香喝辣，就能稱霸一方。誰要敢阻攔我們，我們也沒在怕誰。」

（待續）

(中國時報)