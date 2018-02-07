美股早盤反彈翻紅 全球股災喘口氣

2018年02月07日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台股史上前10大跌點一覽表

投資人擔憂美國聯準會加速升息的恐慌情緒，有如一把屠龍刀，從上周五的美股到昨天的亞股，全球股災來得又快又猛，美股道瓊指數已經跌掉1800點，台股繼本周一下跌179點後，昨再拉出第二根長黑，終場重挫542.25點，由於外資及丙種資金年關前抽腿，不計成本殺出，盤中一度大跌超過640點，加權指數收在1萬404點，跌點創下史上第6，單日市值蒸發超過1.6兆元，今年賺得全部吐回。

費城半導體指數 漲幅超過1％

沿著時區輪流跌，「黑色星期五」恐慌有增無減，繼周一美股暴跌1175點，將今年來的漲幅全打回原形，引爆歐洲與亞洲股市全趴，昨晚美股仍未止跌，道瓊開盤又重挫超過400點，但隨後買盤進場，黑翻紅上漲2、300點，而以半導體股為主的費城半導體指數反彈氣勢最強，漲幅超過1％。

台股重挫542點 蒸發逾1.6兆

針對台股大跌，財信傳媒董事長謝金河表示，美股「恐慌性殺盤」恐怕才正要開始，現在看到的是資金爭相逃出，先前美股漲多，元月甚至以「噴出」態勢上漲，很難預估接下來的下殺力量有多大，只能以「超出預期」來形容美股如今走勢。

美股道瓊指數周一大跌1175點，投資人一開始以為是眼花，但事實就是事實，不安情緒彌漫亞洲市場，日、韓等亞洲股市紛紛中箭落馬，日股跌點更一度超過千點最慘烈。

外資昨賣超台股超過300億元，使得成交量逾2408億元，殺盤重點集中在台積電與鴻海，股王大立光雖買超，仍不敵本土資金賣壓，遭打到跌停板的3420元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股已出現恐慌性賣壓，不論長線停利、短線停損統統堅持要出場，技術性全面翻空下，投資人抱股過年意願極低，即使美股暫時反彈，台股表現仍顯弱勢。

黑色星期一 道瓊跌1175點

蔡明翰表示，美股走勢太難預期，台股距離封關只剩4個交易日，除非美股迅速止跌大漲，台股才有可能保住萬點大關。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，下周台股封關後，美股仍存有極大變數，過年前的賣壓，投資人必須留意。

對於台股大跌，身經百戰的資深股民阿土伯看得很開，強調股票都沒賣，因為很多企業獲利能力仍高，台股跌深反正是逢低承接、撿便宜的好時機。

(中國時報)