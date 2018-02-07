新聞透視－ETF助漲助跌 彭淮南示警碰釘

全球股災的前因後果

友善列印
中國時報
全球各主要股市2月2日以來表現

台股殺聲隆隆，昨盤中一度大跌645點創下歷史最大跌點，「跌得更深」的罪魁禍首指向ETF（指數股票型基金）。中央銀行總裁彭淮南在去年9月就直接點名ETF對台股將助漲助跌，並示警最嚴重時恐發生系統性風險，但金管會卻認為央行過度憂慮，沒當一回事，如今印證薑還是老的辣。

一籃子交易 交投過熱

根據央行在去年9月在理監事會後提出的報告，以美國股市為例，觀察股權類ETF採行「一籃子交易」，影響所涵蓋個股的交易價量行為，投資模式已被大量運用於各類型資產，如債券、大宗商品、匯率等，若監理不慎，恐增加金融市場的系統風險，故須密切關注發展。

台灣雖然直到2014年才開放槓桿／反向ETF，但市場卻熱到爆，去年全球十大槓桿／反向ETF，亞洲包辦前2名，台灣的台灣50反1規模竟是「世界第一」。

眼見市場交投過熱，央行在報告中點名ETF受惠於交易便利與成本低廉，ETF資產規模不僅快速成長，更蠶食主動式基金原有市場占有率，加上具有高週轉率特性，導致對美股影響力與日俱增，結構性轉趨脆弱，加深了暴起暴跌的可能性，台灣可能將遭受其害。

成交量低 金管會輕忽

央行更以「羊群效應」形容ETF的被動式投資盛行，一旦標的股票出現較大跌價損失，恐加深整體股市跌幅，美股都有出現狀況，各國監理機關開始嚴管ETF，台灣ETF也已不再是單純金融商品，怎麼能輕視。

不過這樣的說法，卻被金管會潑了冷水。金管會當時的說法是，相對美國ETF占總成交量比重超過3成，台灣目前不到5％，遠遠未達引發系統性風險程度，因規模尚小，尚不到引發系統性風險的氣候，給足央行軟釘子碰。

救不了 羊群效應成真

據了解，央行對於金管會輕忽ETF的衝擊雖不以為然，但既然主管機關沒想管，也只能盯好外資，留意是否再加碼反向ETF，前天發表外匯存底時，再由外匯局長顏輝煌出面喊話，表示將對外資道德勸說，並由專人緊盯。

金融圈高層直言，央行在股市上萬點時當黑烏鴉，頗有要金管會嚴管ETF的味道，自然惹得金管會不開心；但反過來說，如果ETF沒那麼嚴重，央行也不必講得那麼嚴重，如今「羊群效應」一語成讖，但已救不了台股。

(中國時報)

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