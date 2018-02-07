美股狂瀉 白宮：川普聚焦長期經濟

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中國時報
／台北報導

美股道瓊指數遭逢史上最大單日跌點，恐慌指數跟著急速上升，白宮對此回應表示，川普聚焦長期經濟健康狀況，儘管市場遭逢強勁賣壓，基本盤依然「異常強健」。

川普上任以來，美股急行軍不斷創新高，堪稱是最津津樂道的政績之一，在美股暴跌逾千點之後，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發表聲明強調，白宮向來關切股巿下滑，且對美國經濟基本面有信心，並指稱，川普在減稅與聯邦管制鬆綁改革上，將進一步鞏固經濟、增進人民的生活繁榮。

美股跌跌不休，金融市場資金避險湧入債市，美國10年期公債殖利率原本上周五飆破2.85%、創下4年來新高後，昨首度回檔、降至2.71%。華南投顧董事長儲祥生表示，公債殖利率與股票市場類似，漲幅太快會回檔修正，但預估10年期公債殖利率今年底前升破3%的態勢不變。

施羅德投信投資長陳朝燈認為，全球股市跌多，資金會尋找安全地方停泊，預估美國10年期公債殖利率短期介於2.8%至3%之間游移，若飆升速度太快，恐怕會對美股造成更大壓力。

為何債市收益，對美股壓力如此大?主要美國國債收益率過去維持在2.3%左右低點，股市顯得相對具吸引力，成為推升多頭的力道之一；當債券收益率開始上漲時，投資者將樂於把錢從股市轉移到風險相對低的債券上。

陳朝燈認為，Fed新任主席鮑爾上任後，應該不至於在3月升息；儲祥生則認為，顧及金融市場穩定，美國今年升息3次確立，但腳步不會加快太多。

(中國時報)

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