新聞透視－國安基金萬點護盤？別鬧了

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中國時報

全球股災掃到台股，創下史上第6大跌點，此時要求國安基金進場的聲音又出現了。先講結論，還在萬點之上，要護什麼盤？別鬧了！且此時進場護盤，無疑是拿納稅人錢去幫外資、大戶們解套，是有需要這麼「敗家」嗎？

動用國安基金是「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，這兩天跌幅是深，但根本還沒到資本市場、金融市場失序，更別提「損及國家安定」的地步了。

國安基金當然可以在此時進場，也許能讓台股減少跌幅，但只要美股沒止住，台股就不可能獨善其身，師出無名，到最後只會爽到「台股媽寶」，台股漲時自己爽，台股跌時呼天搶地，還要國安基金來擦屁股。

更何況，國安基金的銀彈，是拿公股股票向銀行借款，加上借貸政府基金，這不是「借錢免息」，虧損同樣全民埋單。講自私一點，股市大漲時，有賺到錢的也沒拿出來分紅，跌時就要國安基金幫忙分擔損失，是慷誰之慨？

從國安基金護盤歷史來看，能賺錢都是在低點進場、且股票抱得夠久，臨時性的護盤效益等於零，該跌的還是要跌，更何況以外資在台股的比重，國安基金的銀彈簡直杯水車薪，幕後黑手雖然黑，但終究得回歸到市場論輸贏。

回歸現實，台股既無非經濟因素干擾，也無系統性危機出現，根本無須護盤。更何況，台股還在萬點，有什麼好護？笑掉全民大牙；再者萬點以下可深了，現在就護，若全球金融海嘯，真要上戰場，恐怕沒子彈。

更何況，這波台股衝上萬點，成也外資，如今從萬點開始修正，怎上去就怎下來，敗當然也是外資。國安基金低點沒進場，萬點行情沒賺到錢，此時還要讓外資「揩油」，是嫌錢太多沒地方花，還是命這麼賤？

所以，政府別再輕言護盤，因為這種逆勢而為的作法，不只無法反轉局勢，更凸顯對國際局勢的無知，也讓國際禿鷹看破手腳。至於股民們，是該學會自我成長，理性看待漲跌，股票投資本就有賺有賠，不是嗎？

(中國時報)

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